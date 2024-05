Ella es Lauren Sánchez, la exitosa empresaria apasionada de la aviación que se robó el corazón de Jeff Bezos

Desde la adquisición de propiedades significativas hasta una mayor espontaneidad en su vida personal y apariciones públicas, esta mujer ha jugado un rol clave en el ‘renacimiento personal’ de fundador de Amazon. (REUTERS/Danny Moloshok)

Lauren Sanchez es una figura polifacética dentro del espectro público y mediático, cuyo impacto ha alcanzado dimensiones tanto en el ámbito del entretenimiento como en el empresarial. De hecho, su presencia en las esferas de la alta sociedad y su relación con Jeff Bezos, magnate y fundador de Amazon, la han colocado en el centro de atención, generando un sinfín de especulaciones y admiración.

La historia de esta mujer, de origen mexicano-estadounidense y nacida en Albuquerque, destaca por su evolución desde recepcionista en KCOP-TV, un canal digital de Los Ángeles, hasta convertirse en una reconocida presentadora.

De hecho, esta etapa marcó el inicio de lo que sería una carrera exitosa y reconocida en la televisión estadounidense, siendo galardonada con un Emmy en 1999 y consagrándose como la primera hispana en liderar un programa nocturno en “prime time”.

“Me hice periodista de televisión porque en aquella época no había mujeres con mi aspecto físico en la pantalla”, afirmaba Sanchez, resaltando no solo su lucha por abrirse camino en un medio competitivo, sino también su compromiso con la representación y diversidad.

Cuándo empezó la relación entre Sanchez y Bezos

La relación entre Lauren Sanchez y Jeff Bezos adquirió notoriedad pública a partir de su aparición juntos en el Torneo de Wimbledon en 2019, después de que el multimillonario anunció el fin de su matrimonio de 25 años con MacKenzie Scott, hoy, la tercera mujer más rica de Estados Unidos.

Desde entonces, han formado una de las parejas más mediáticas del ámbito tecnológico y empresarial, siendo objeto de constante interés por parte de la prensa y el público.

Mientras Sánchez también tiene una vida personal más allá de los reflectores mediáticos centrados en su romance con Bezos. De hecho, es madre de tres hijos, resultado de un matrimonio de 14 años, y su historia contradice los estereotipos y los comentarios sensacionalistas que la han señalado de ser una tentación viviente cuyas infalibles artes de seducción eran conocidas como “el método Sanchez’”

Y tras adquirir la histórica finca Warner por 165 millones de dólares, este par parece destinado a construir un “nido de amor”.

Cuál ha sido la influencia de Lauren Sanchez en Bezos

La influencia de Lauren Sanchez en la vida de Bezos se refleja en cambios notables en el estilo de vida del magnate. Desde la adquisición de propiedades significativas hasta una mayor espontaneidad en su vida personal y apariciones públicas, esta mujer ha jugado un rol clave en el ‘renacimiento personal’ que el multimillonario ha experimentado en los últimos años.

Además, su pasión por los helicópteros, heredada de su padre instructor de vuelo, la llevó a fundar Black Ops Aviation en 2016, empresa que ha colaborado en producciones de alto perfil como “Dunkerque” de Christopher Nolan. Y esta afición fue uno de los grandes puntos de conexión con Bezos.

De hecho, el transformador viaje del empresario de ser el emblemático líder de Amazon a un ferviente promotor del espacio exterior con Blue Origin parece haber encontrado en Sanchez no solo una compañera, sino también una influencia estimulante.

La relación ha implicado el compromiso de 10.000 millones de dólares a través del Bezos Earth Fund para combatir el cambio climático, una decisión que algunos interpretan como un eco de la influencia filantrópica de Sanchez. “Seguramente, es más consciente de la imagen que la gente tiene de Bezos, una imagen claramente mejorable”, sugirió un alto ejecutivo británico.

Lo cierto es que Lauren Sanchez es mucho más que la pareja de uno de los hombres más ricos del mundo y su historia refleja la de una mujer que ha trascendido las expectativas y ha forjado un camino único en múltiples industrias.