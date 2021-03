Los audios, la herencia y un pedido de justicia: la palabra de uno de los hermanos de Diego Maradona

La palabra de Hugo Maradona (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

“Lo primero que me molesta y me duele es la muerte de mi hermano”.

El mismo día en que comienza la junta médica que definirá si Diego Maradona fue víctima de un homicidio culposo, uno de sus hermanos, Hugo -popularmente conocido como El Turco- rompió el silencio desde Italia, en donde vive desde hace varios años. Lo hizo en diálogo con El Pollo Álvarez y Sandra Borghi en Nosotros a la mañana, por el El Trece, y allí expresó su molestia por el contenido de los audios entre los médicos que estaban a cargo de la salud del astro.

“Me duele el maltrato. Mi hermano no se merece este maltrato de cómo se están llevando las cosas”, sostuvo y reprochó: “¿Por qué no hicieron todo desde un principio? Se ponían de acuerdo y esto (su muerte) no sucedía”.

Con respecto a los audios que salieron a la luz en el documental que Infobae realizó sobre la muerte de Maradona, su hermano indicó que le generó “una impotencia muy grande”. “Porque supuestamente los que lo cuidaban hablaban así de de su paciente. Imaginate cómo lo trataban y lo que hablaban entre ellos”, dijo y agregó que los acusados serán quienes deban aclarar sus dichos. “Primero en la Justicia, segundo con su conciencia y tercero van a tener que hablar y demostrar cómo se lo trató a mi hermano”.

Hugo y Diego Maradona

“¿Sentís que lo mataron a Diego? ¿Que se podría haber evitado?”, quiso saber Débora D’Amato, que se incorporó este lunes al ciclo de las mañanas de El Trece. “No puse abogado porque a mi hermano no me lo devuelve nadie, pero quiero justicia”, exclamó y consideró que quienes “estuvieron hasta último momento” al lado del ídolo deberían encargarse de que su muerte no quede impune. “Es injusto que todavía sigan caminando por la calle. Si hicieron lo que se dice en los audios, es injusto”, agregó.

“Mi hermano era loco, todos los calificativos que le pueden decir, pero los que sufrimos somos la familia, los que lo conocíamos. Él no era capaz de hacerle mal a nadie”, continuó e indicó que la última vez que habló con Diego fue cuando el ídolo recibió el alta médica de la operación en su cabeza. “Me llamó y estaba bien. Nosotros éramos de hacer muchos chistes, de hablar de cosas banales, éramos una familia normal. ¿Qué le vas a decir a tu hermano una vez por semana? ¿Me va a tirar por la cabeza los problemas que tenía? ¿ O yo a él? Nos cargábamos entre nosotros”.

Por su parte, contó que de sus sobrinos permanece en contacto con Gianinna Maradona -”ella me pone al tanto de lo que sabe”- y habló de la junta médica: “Se va a investigar a fondo. El cuerpo habla, la autopsia habla. Hay que ser un poco cautos y no decir ‘fue este’, ‘fue el otro’”.

El Turco Maradona hizo referencia a la sucesión que se llevará cabo entre los “cinco herederos universales” que determinó la Justicia: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando. “A mí no me toca más que el recuerdo de mi hermano”, indicó dejando en claro que no tiene ningún tipo de interés en hacer algún reclamo económico. Y apuntó contra los abogados que representan a sus sobrinos: “Los hacen dividir y eso me produce urticaria en todo el cuerpo”.

“Ahora se va a saber la verdad. Cada uno tendrá lo que le toca y listo. Basta de guerra”, pidió y agregó que a Diego “no le gustaba” que hubiera conflicto entre sus hijos.

