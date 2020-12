Miguel Ángel Pierri habló del deseo de Diego Maradona de ser embalsamado: “Deben cumplirla los herederos universales”

Diego Armando Maradona. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en su casa del barrio privado de San Andrés, en Tigre. Un mes antes de su muerte, el ex director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata había manifestado su deseo de ser embalsamado. Hasta el momento, no se sabe si esta voluntad será llevada a cabo. Y mientras tanto sus restos descansan en el cementerio privado Jardín de Bella Vista.

“Yo, Diego Maradona, en uso de mis facultades, quiero dejar expresada mi voluntad para el día de mi muerte, que es que me embalsamen y me exhiban”, dice el texto que fue firmado por la leyenda del fútbol ante un escribano público el pasado 13 de octubre. La noticia de la existencia de este documento se supo en los medios cuando una multitud despedía a Pelusa en la Casa Rosada.

Sobre este tema opinó el abogado Miguel Ángel Pierri, quien se encargó de asesorar a Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando, para que intercediera en las reuniones que la familia realizaba en torno a la recuperación de Maradona tras su operación. “Si ese documento está firmado y la firma corresponde a Diego, y se certifica... esa es una expresión de última voluntad que hay que cumplir”, explicó el letrado en una entrevista con Intrusos.

Pierri aseguró que los herederos universales son quienes deben llevar a cabo la última expresión de voluntad de Maradona (Video: Intrusos, América)

Cuando le consultaron quiénes eran los responsables de cumplir con ese último deseo de Maradona, el doctor respondió: “Quienes están hoy en el compromiso de cumplirlo con la voluntad de Diego son sus herederos universales. Los herederos son sus cinco hijos, que tiene hoy. Ellos serán la sustitución de Diego en vida”.

Luego, la panelista Débora D’Amato le preguntó: “¿Pero legalmente les cabe algo, si no cumplen su última voluntad o queda en la consciencia, nada más?”. Pierri contestó: “Todavía no han sido nombrados, pero hay una sanción económica Es una expresión de última voluntad. ¿A quién beneficia la sanción? A la sucesión”.

A 15 días de la muerte de Maradona, la Justicia está investigando las circunstancias de su deceso. Este jueves, Dalma y Giannina solicitaron ser tenidas en cuenta como particulares damnificadas en el expediente al realizar la presentación a través de su abogado patrocinante, el doctor Federico Guntín, miembro del estudio jurídico NBF.

En el caso de que el juez Orlando Díaz, titular de Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, falle a su favor, las hijas de Claudia Villafañe podrán acceder al expediente, solicitar medidas probatorias, incorporar peritos de parte y controlar la prueba que se pueda producir. Hasta el momento, el único particular damnificado es Dieguito Fernando, el hijo de siete años de Verónica Ojeda. La actual pareja de la mujer, Mario Baudry, actúa como letrado patrocinante.

Este miércoles, la ex profesora de educación física cumplió 43 años, pero no fue un cumpleaños más. Fue el primero sin el papá de su hijo. Como otras fechas importantes que se vienen (primera Navidad, primer Año Nuevo, primer cumple de Dieguito en febrero) el día de ayer no fue fácil, pero mamá e hijo estuvieron muy juntos apoyándose.

A diferencia de los anteriores, este año no hubo celebraciones ni reuniones con amigos. Durante el día Ojeda y su hijo fueron a visitar a la familia: al hermano y a los padres de ella, según contó su pareja, Mario Baudry a Teleshow y agregó que la visita a los abuelos le hizo muy bien al nene.

Por la noche estuvieron solos, Verónica, su pareja y Dieguito: “Fue todo muy tranquilo, no hubo festejos, ella está dedicada de lleno a su hijo que siente mucho todo lo que pasa”. Luego de un día de familia, Dieguito se mostró “ansioso”: “Es normal a los siete años con una pérdida así, porque además, en cualquier televisor que prende está su papá”.





