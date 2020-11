Llega la nueva edición digital de Buenos Aires Trap con Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Neo Pistea y Lit Killah

Duki será uno de los protagonistas de esta tercera edición del festival

Una buena noticia para los amantes del trap: el jueves 26 de noviembre a las 20 se realizará la edición digital del Buenos Aires Trap. El show será con acceso libre y gratuito vía streaming en vivo desde el canal oficial de YouTube de Movistar Argentina. También podrá verse en las plataformas de entretenimiento de la marca, Movistar TV y Movistar Play.

Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, ícono indiscutido del trap, será uno de los protagonistas de esta tercera edición del festival. El fenómeno musical con explosión global se presentará en el Movistar Arena y podrá ser disfrutado vía streaming por millones de seguidores que también podrán vivir una experiencia totalmente única e interactiva.

Bizarrap participará del festival de trap

También participarán Bizarrap, Nicki Nicole, Neo Pistea y Lit Killah, entre otras populares figuras representativas del género. Seguramente habrá récords de visitantes como ocurrió en ediciones anteriores en las que hubo más de 20.000 asistentes y más de 100.000 personas viéndolo online. De esta manera, el Buenos Aires Trap se ha convertido en el junte de trap más grande de Latinoamérica.

Neo Pistea, presente en el show que podrá verse por el canal de Youtube de Movistar

Lit Killah, figura del trap local

Cabe recordar que Duki se sumó a la extensa lista de famosos que tuvieron coronavirus. El cantante compartió un video desde sus historias de Instagram para dar la noticia a sus seguidores. “Perro, estoy con COVID, hace cuatro días que no me puedo mover, estoy hecho pollo”, comenzó diciendo el trapero en el video. Luego comenzó a escucharse el tema “La primera vez”, de su colega YSY A, y siguió: “Pero escuché esto... te amo, gil, estaba en la cama, me levantaste de la cama, te amo guacho la c... de la borra”.

“¿Encontramos la vacuna para el COVID o qué? Te amo, gordo hdp, feliz de que disfrutes de esta música”, respondió YSY A las historias, feliz de que su amigo recobrara algo de ánimo con su nueva canción a la que definió como “salida de lo más latente del corazón”.

Duki grabó un video para anunciar que tenía coronavirus

“Estoy súper emocionado de que escuchen este disco ya, dado que lo escribí con aún más amor del que los vengo acostumbrando, buscando hacer de estas canciones algo inolvidable para todos nosotros.⁣⁣ Música para hacer el amor y lanchas o pónganle la definición que ustedes quieran. Lo que importa es que esta música los acompañe en el mejor momento, y también en el peor”, escribió el cantante sobre su nuevo tema.

Luego, agregó: " ⁣⁣No hay palabras que describan lo que siento, el sonido que creamos para ustedes es único e irrepetible, así que a disfrutar, a disfrutar del amor, de la música y de nuestros corazones que, aunque todo se complique afuera, van a seguir latiendo con más fuerza que ayer". Durante la cuarentena Duki aprovechó para hacer entrevistas a través de las redes en lo que bautizó Fideos con Duko, y también para sacar nuevos temas como “Goteo”, “Sold out dates” o “Gelato”, en colaboración con Eladio Carrion.

Con más de cinco millones de seguidores en Instagram, el joven de 24 años se hizo famoso hace dos años luego de que gracias a él y a sus colegas se hicieran populares entre los jóvenes frases como “skere” o “modo diablo”.

SEGUÍ LEYENDO

Las revelaciones de Karina La Princesita: su filosa frase sobre la separación con el Kun Agüero y la sentida dedicatoria que le mandó Diego Maradona

Scarlett Johansson lució su anillo de casada, Russell Crowe jugó al tenis con su novia, Irina Shayk paseó por Nueva York: celebrities en un click

Wisin busca terminar con el machismo en el reggaetón: “Si ofendí a alguna mujer con mis canciones le pido disculpas”

Los días de Felicitas Pizarro, aislada en su casa con coronavirus, embarazada de siete meses y con su marido recién operado