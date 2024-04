Doble concierto de Billie Elish en Barcelona el 14 y 15 de junio: cuándo y cómo conseguir las entradas

Este lunes, Billie Eilish ha anunciado una nueva gira mundial llamada Hit Me Hard and Soft: The Tour!, con la que visitará Barcelona para dar dos conciertos en el Palau Sant Jordi el 14 y el 15 de junio de 2025. Estos serán los únicos conciertos que dé en España, un país en el que canta desde 2019, cuando visitó esta misma ciudad y también Madrid para cantar los mejores temas de su primer álbum When We Allo Fall Asleep, Where Do We Go?.

Esta noticia llega tras el anuncio del esperado tercer álbum de la artista norteamericana, que saldrá a la venta el 17 mayo y llevará el mismo nombre que la gira. Este contendrá canciones escritas tanto por ella como por su hermano y colaborador habitual FINNEAS. Los conciertos comenzarán en su país de origen, para pasar luego a Australia en febrero de 2025 y más adelante a Europa en primavera y verano.

Cuándo y cómo conseguir las entradas

Aunque todavía falta un año para tengan lugar los conciertos en la ciudad condal, la artista ha explicado en un post en sus redes sociales que las entradas saldrán a la venta a partir de las 11:00 el próximo viernes 3 de mayo. Eso sí, para quienes no quieran esperar hasta esa fecha, también estará la posibilidad de acceder a la preventa el día anterior, jueves dos de mayo a las 10.45, a través de Live Nation, pero solo se podrán comprar cuatro entradas por persona.

Los sitios web que se han habilitado para la compra de entradas son Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, aunque en el caso de estos dos últimos sitios no se podrán comprar entradas para la preventa. Además, en este caso también habrá de cumplirse la regla de no comprar más de cuatro entradas por persona. Los precios también se han hecho públicos: oscilarán entre los 66 euros y los 126, una cantidad en la que se incluye un euro destinado a causas benéficas y a la que habrá que añadir los gastos de distribución. Sus mayores fans deberán darse prisa en adquirir las entradas, ya que el aforo del Palau para los conciertos no alcanza las 18.000 localidades.

El impacto de Billie Eilish en el mundo de la música

A pesar de que el álbum Happier Than Ever fue publicado en 2021 y tuvo una menor repercusión que sus trabajos anteriores, Billie Eilish estuvo entre las 10 cantantes más escuchadas de 2023 de Spotify. Y es que, a pesar de su joven debut -tenía solo 14 años cuando sacó su primer sencillo, Ocean Eyes- se hizo pronto un hueco en lo más alto del panorama musical internacional.

Su primer álbum de estudio, When We All Fall ASleep, Where Do We Go? (2019), alcanzó lo más alto de las listas de lo más escuchado, ayudado en parte por el gran éxito de Bad Guy, una de sus canciones y la primera de la cantante en ser número uno en la lista Billboard Hot 100. Pero además del éxito entre sus oyentes, Eilish ha obtenido también numerosos reconocimientos por parte de la crítica, a destacar sus nueve premios Grammy y sus dos premios Óscar, el último de ellos por What Was I Made For, de la banda sonora de Barbie.

