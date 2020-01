Las declaraciones originaron voces a favor y en contra, y durante días se debatió sobre la intencionalidad de las palabras emitidas por la conductora, quien diva decidió publicar un comunicado en sus redes para aclarar su postura, pero sin acercar disculpa alguna: “En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, amo mi país y me duelen tremendamente el hambre y la pobreza. No era el momento ni el lugar. Pero sostengo la idea que quise transmitir. Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema”.