Este nuevo trabajo no modificará su trabajo en los medios. “Mis días son iguales, lo que cambió es el nombramiento y todos se espantaron; pero mis días, mis tiempos, son igual que siempre. Voy a Intratables, mi vida sigue normal. No acepté ni quiero otro cargo porque no quiero ser incompatible con lo que estoy haciendo. Yo no tengo firma, no manejo presupuesto: lo mío es estar acompañando a los clubes de barrio, es mucho más territorial. Yo sé que hay cargos que son incompatibles, esto no tiene nada que ver porque lo vengo laburando hace muchos años”, se explayó.