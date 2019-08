4 años me banqué (casi) solito.

No me pidan que piense en este momento.

Sólo quiero llorar de felicidad.

Por la gente que la pasó mal.

Por la que se quedó sin laburo.

Por mis 4000 colegas que perdieron lo que amaban hacer.

Como dijo Máximo: aguanten un poco más.

A trabajar para el 27/10

— Diego Brancatelli (@diegobranca) 12 de agosto de 2019