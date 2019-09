Luego de la nota que Torres dio en un medio español, Sorokin usó las redes sociales para dar su versión de los hechos: “Me cansé de quedarme callado y voy en defensa propia. Si no, quedo como un mentiroso y eso no lo voy a aceptar. Yo lo hablé con él un un par de veces y fui bien claro. Desde ayer estoy intentando ubicarlo y enviándole mensajes en privado sin éxito. Hizo infinidad de entrevistas dando a entender que él le había escrito y hablando de cómo y dónde y por qué la había escrito. La canción la escribí con Cachorro López. Lo conté infinidad de veces. Primero hice el estribillo en letra y música y luego Cachorro me dio una melodía para la estrofa y al otro día le puse la letra a esa melodía. Punto. Cualquiera que diga otra cosa falta a la verdad”.