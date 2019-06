"En la obra se evalúa un posible desnudo de Griselda, total o parcial; eso lo están viendo los directores en los ensayos -explicó Tomás Rottember-. Ellos son los creativos: están analizando cómo queda para la puesta, y decidirán hasta dónde va a llegar el personaje de Siciliani. Por eso aún no tenemos claro si será prohibida o no la obra. Si no hay un desnudo no tendrá esa clasificaron, pero es una opción, lo vamos a saber un poco más adelante, para ver cómo queda realmente. Igual, llegado el caso sería inconveniente para menores, y podrían acceder a la sala con la compañía de un adulto".