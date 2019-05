"No sabía si había desaparecido o si lo habían robado. La verdad es que no me quedé con ninguno de sus premios ni nada. Intenté chequearlo y mi hermano tampoco sabía. Así que me pareció que sí, que lo tenía que tener yo. Hoy me lo trajo a la radio…", continuó la protagonista del espectáculo teatral Mucho en el Paseo La Plaza.