La indignación de Julieta Prandi por tener que pagar una multa en el litigio contra su expareja: “No me van a callar”

Julieta Prandi estalló contra la Justicia por su litigio con el padre de sus hijos

En diálogo con Intrusos (América) Julieta Prandi estalló contra la Justicia a partir de una multa que se le fue aplicada por hablar en los medios de comunicación acerca de la causa que le inició hace cinco años a Claudio Contardi, exmarido y padre de sus hijos Mateo y Rocco. Además de la denuncia por presunto abuso sexual y amenazas se agrega al trámite una demanda en el fuero civil por la división de bienes y el pago de la cuota alimentaria para sus hijos.

“Es insólito que una víctima de abuso tenga que estar esperando desde hace más de dos años que se eleve a juicio oral la causa. Y también lo es que el acusado diga que no quiere juicio por jurados, que quiere que sea íntimo y que nadie se entere”, se quejó Julieta Prandi al aire del programa que conduce Florencia de la V, no solo por el lento avance del trámite de las causas sino por la multa de 800 mil pesos que le aplicaron por haber hablado de estas cuestiones en los medios cuando existe un acuerdo de confidencialidad entre ella y su ex marido, conforme al cual ninguno de los puede contar “intimidades de los menores”.

“A mí me multan y me embargan porque él dejó deudas y se declara insolvente y dejó todo vacío. Encima, vive en una de mis casas”, disparó luego en dirección a Contardi. Y por otro lado, arremetió contra los jueces que tienen a cargo las causas. “La Justicia no soluciona las cosas, no me dividen los bienes, pago abogados y, encima, me multan, es una tomada de pelo. No me van a callar ni a los sopapos”, dijo una Prandi muy indignada.

Julieta Prandi

“La jueza del Juzgado Número 2 de San Isidro se ampara en un acuerdo de confidencialidad donde ninguna de las partes podía contar intimidades de los menores. Yo no estoy contando nada de la vida de los menores. Pero si vienen los medios y me preguntan si tengo resuelto el tema alimentario, no voy a mentir, ¿para cubrir a quién?”, se defendió a propósito de la multa que le aplicaron por hablar de esta cuestión en los medios de comunicación.

“No estoy contando nada que perjudique a mis hijos. Si hay alguien que cuida y vela por mis hijos, soy yo. Soy la única que lo hace. Me multan por eso, y el padre de mis hijos se tomó el tiempo de presentar nota por nota de los medios, y de poner cada link. Y la jueza se tomó el trabajo de ver entrevista por entrevista. La multa es por más de una cuota de alimentos, es de 800 mil pesos por decir que todavía no cobro alimentos”, agregó la modelo en el mismo sentido y con un visible malestar.

“Ya tuve que recusar a un juez. No hacen nada y te quieren poner una cinta en la boca”, contó Prandi acerca de la recusación que presentó tiempo atrás contra el magistrado Hernán Lázzaro, de San Isidro. “Era un juez que avalaba al violento después de tantas denuncias y de tantas declaraciones de los chicos”, se lamentó la modelo.

Julieta Prandi: "Cuando me separé pasé todo tipo de miserias porque mi ex retuvo todo mi dinero"

A fines de abril trascendió que Contardi será juzgado por Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana, en la modalidad de juicio por jurados. El empresario llegará al estrado acusado por abuso sexual con acceso carnal y por causar un grave daño en la salud mental de la víctima. El sorteo en los tribunales, realizado el pasado 15 de abril, determinó que sea ese tribunal el encargado del proceso, luego de que Casación rechazara la apelación de Contardi ante el pedido del Juzgado N.º 3 de Garantías. El Tribunal estará integrado por los jueces Daniel Rópolo, Federico Matinengo y un magistrado que la Cámara de Apelaciones designe eventualmente, indicaron fuentes judiciales a Infobae. Pese a todo, aún no hay fecha definida para el inicio del juicio.