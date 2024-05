Sémper se retracta tras afear las manifestaciones universitarias: “Lo que estamos viendo en palestina nos conmueve a todos”

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, en la sede nacional del partido, a 25 de marzo de 2024, en Madrid. (Alberto Ortega/Europa Press)

El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha reculado sobre su posición respecto a las manifestaciones universitarias contra la guerra en Gaza tras una oleada de críticas en las redes sociales. “Yo nunca he dicho que los estudiantes apoyasen a la organización terrorista Hamás[...] Lo que estamos viendo en Palestina nos conmueve a todos”, ha declarado en una entrevista para el programa La Mirada Crítica de Tele5 este viernes.

No obstante las palabras del pasado jueves le delatan, cuando el popular afirmó en otra intervención en los medios que “si las manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas contra Israel y en favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo”. Sémper añadió que Israel era un Estado democrático que “se defiende” mientras que Hamás es una organización terrorista.

Te puede interesar: Sémper garantiza que el PP recuperará el Premio de Tauromaquia cuando gobierne

Esta segunda parte no ha variado en su discurso. Sémper, no obstante, ha modificado su versión y ha explicado ahora que realmente se refiere a que la posición del PP está encaminada a pedir un alto el fuego: “Esto no es incompatible a pedir la extinción de Hamás, que nos debe de conmover igual un niño con israelí a un palestino”. “Lo que yo defiendo es que no podemos tener manifestaciones que queden cojas”, ha sentenciado.

El PP, cada vez más aislado en su posición sobre la guerra

La guerra en Gaza ya ha dejado más de 35.000 personas muertas, en su mayoría mujeres y niños palestinos como consecuencia de los bombardeos israelíes que comenzaron tras el ataque de la organización terrorista Hamás en territorio israelí; una respuesta que ha sido calificada por la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos como de genocidio. También el gobierno de España.

Precisamente sobre la posición respecto al conflicto se refirió este jueves el rey Felipe VI. El jefe de Estado opinó que el agravamiento de la violencia en Gaza es algo que “pocas veces” se ha visto en la crisis en Oriente Próximo.

”Esto no comienza el pasado 7 de octubre, pero sí es entonces, con aquella secuencia de terribles ataques terroristas a gran escala sufridos por Israel y perpetrados desde Gaza, cuando arranca esta terrible escalada de violencia, que hoy, con la devastadora destrucción y situación humanitaria de Gaza, alcanza dimensiones inimaginables tan solo hace unos meses”, sentenció el monarca.

Te puede interesar: Fin de campaña de infarto en Cataluña ante la pugna entre PP y Vox por el cuarto puesto mientras Puigdemont pisa los talones a Illa

Los populares abogan por la ambigüedad estratégica, en la que se abstienen de condenas hacia Israel y se limitan a pedir el fin de la guerra. La posición sobre evitar el reconocimiento del estado Palestino les deja cada vez más solos.

Primero fue Aznar: “¿a qué Estado se están refiriendo? Eso no existe”; y luego la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso: “Sánchez ha decidido premiar a los terroristas de Hamás”. El líder nacional Alberto Núñez Feijóo quiso zanjar el asunto en el Congreso, donde sí reconoció la postura de los dos Estados, pero que “aún era demasiado pronto”.