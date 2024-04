La contundente respuesta de Oscar Ruggeri cuando le preguntaron qué equipo es más grande entre River y Boca

La respuesta de Ruggeri cuando le preguntaron quién es más grande, si River o Boca

“¿Boca o River?”. Oscar Ruggeri se sometió al frenético cuestionario del influencer Ezzequiel denominado “¿Qué equipo es más grande?”. En consecuencia, debió responder, en velocidad, la dicotomía entre varios clubes de Argentina y Sudamérica. Claro, la puja entre los dos elencos más populares del país representó una dificultad extra para el Cabezón, de 62 años, que vistió ambas camisetas. Sin embargo, el ex defensor no peló a una solución diplomática. Sin dudarlo, respondió “River”, antes de seguir con el desafío.

Vale recordar que el hoy analista de TV se formó en el Xeneize, club del que se marchó junto a Ricardo Gareca en calidad de libre, en medio de un conflicto. En el Millonario, por su parte, marcó una época, dado que integró aquel mítico equipo que en 1986 ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, bajo la tutela del Bambino Veira.

En marzo de 2024, en una edición de F90, por ESPN, había explicado por qué se había hecho fanático del club de Núñez, abandonando su simpatía por Boca. “Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”, explicó.

“Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”, manifestó sobre las razones de su determinación.

“En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”, concluyó entonces.

Hubo más respuestas que llamaron la atención en el ping pong. Por ejemplo, cuando le dieron a elegir entre Estudiantes o Vélez, club en el que jugó, se quedó con el Pincha, la casa de su máximo maestro, Carlos Salvador Bilardo.

TODAS LAS RESPUESTAS DE RUGGERI EN EL PING PONG

-¿San Lorenzo o Racing?

-San Lorenzo.

-¿Estudiantes o Vélez?

-Estudiantes.

-¿Newell’s o Rosario Central?

-Central.

-¿Argentinos Juniors o Huracán?

-Argentinos.

-¿Talleres o Belgrano?

-Talleres.

-¿Lanús o Banfield?

-Lanús.

-¿Colón o Unión?

-Unión.

-¿Peñarol o Nacional?

-Peñarol.

-¿Flamengo o Fluminense?

-Flamengo.

-¿Colo Colo o U de Chile?

-Colo Colo.

-¿San Pablo o Palmeiras?

San Pablo.