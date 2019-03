Llamativamente la aparición de los nuevos Maradona pareciera no haber sorprendido a los hijos del Diez, que se mostraron tranquilos con la noticia: "No sabía nada de eso pero yo mantengo lo que dije siempre: son mis hermanos y no tengo ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos. Si me informaran de esto, no tengo problema, como siempre", dijo Junior.