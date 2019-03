—No. No, yo soy exitoso no por la música, no por eso, me siento exitoso porque tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta, de tener una familia que me acompaña, de tener dos hijos, un perro, una mujer. Soy exitoso porque la vida me permite hacer esto. Pero el éxito de la fama, la que vos preguntás, es como el vapor de agua de la pava ¿viste? Que la prendés y cuando hace mucho vapor es porque hay fuego, es porque hay agua, el día que no haya vapor es que algo se acabó. Entonces no, exitoso es lo que yo digo, ser una persona de bien y vivir lo mejor que pueda y dar todo de sí. Después todo lo demás lo hace la vida. No voy al éxito de la televisión o al éxito de ganar.