"Empecé a cuidarme en las comidas, obviamente, porque ya tuve demasiado disfrute en el embarazo -agregó-. También estoy entrenando de a poco, aunque confieso que me cuesta un montón. Siento que no tengo fuerza abdominal y, claramente, tengo kilos que no tenía y me siento más pesada. Calculo que a la mayoría les debe pasar lo mismo: sentir y ver un cuerpo que desconocen. El espejo maldito que devuelve una imagen que no nos gusta. Creo que lo importante creo que es sentirnos bien con nosotras mismas, siempre".