Dueña de un físico escultural, debe resultar difícil para ella elegir la parte de su cuerpo que más le gusta. Sin embargo, no tiene dudas al respecto. "A mí me gustan mis piernas. La cola también, pero lo que siempre trato de destacar son las piernas, por eso uso muchos vestidos y cosas donde se me vean", confesó Ayelén, a quien, sin embargo, lo que más le elogian los hombres "son las lolas". Virtudes, en definitiva, que están a la vista de todos, aunque no son lo esencial para una mujer que supo reinventarse a todo nivel y que hoy disfruta del amor y el éxito profesional lejos de los escándalos y las peleas de antaño.