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Las mejores fotos del divertido viaje de Emilia Attias y su hija Gina a Nueva York: “Mano a mano”

La actriz, modelo y conductora mostró los momentos más entrañables e inesperados de su escapada junto a la niña, desde paseos bajo la lluvia hasta selfies y aventuras en parques y supermercados de la Gran Manzana

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Gina posó sonriente en una
Gina posó sonriente en una pileta de piezas inflables durante su recorrido por la ciudad

Después de varios meses de trabajo intenso, Emilia Attias decidió hacer una pausa y viajar a uno de sus destinos favoritos: Nueva York. Pero esta vez no fue un viaje más. Mientras las grabaciones de MasterChef Celebrity la muestran entre los participantes que siguen en carrera en el reality de cocina, la actriz, modelo y conductora compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que retratan una escapada muy especial junto a su hija Gina, fruto de su relación con el Turco Naim. “Después de bancarme toooodas sus vacaciones de verano trabajando, llegamos a NY”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos.

El posteo, que rápidamente cosechó miles de reacciones, incluyó una serie de fotos que capturan distintos momentos del viaje y reflejan la complicidad entre madre e hija. “Madre e hija juntas, mano a man. La felicidatttt”, agregó Attias en el mensaje que acompañó la publicación. La frase sintetiza el espíritu del viaje: una experiencia íntima y compartida entre ambas, lejos de la rutina cotidiana.

La actriz mostró parte de
La actriz mostró parte de los lugares que visitaron durante su estadía
Entre paseos y recorridos, Attias
Entre paseos y recorridos, Attias fue registrando momentos espontáneos del viaje
Las imágenes reflejan escenas simples
Las imágenes reflejan escenas simples del recorrido por Nueva York

Entre las imágenes que subió, la actriz dejó ver algunos de los paisajes más emblemáticos de la ciudad. Una de las postales nocturnas muestra el Empire State iluminado entre los edificios de Manhattan, una de las vistas más clásicas de la Gran Manzana. En otra de las fotos, el recorrido urbano se convierte en una caminata nocturna capturada desde abajo, donde se ven dos pares de piernas avanzando por la vereda: una adulta y otra más pequeña, una imagen sencilla pero simbólica del paseo compartido.

El recorrido también incluyó espacios verdes. En uno de los clips se puede ver a Gina caminando bajo la lluvia con un paraguas negro en medio de un parque, con el paisaje otoñal de fondo y los rascacielos asomando entre los árboles. El clima frío no parece haber sido un obstáculo para disfrutar de la ciudad. Abrigadas y con gorros, madre e hija aprovecharon cada momento del paseo.

Cada imagen funciona como una
Cada imagen funciona como una pequeña postal del viaje a la Gran Manzana
“Madre e hija juntas, mano
“Madre e hija juntas, mano a mano”, escribió Attias al compartir las imágenes
Otra postal de Manhattan que
Otra postal de Manhattan que Attias sumó al álbum de su escapada neoyorquina

Otra de las paradas fue una pista de patinaje sobre hielo en pleno Central Park, uno de los clásicos de Nueva York durante el invierno. En una de las imágenes se ve a Gina sobre la pista mientras otras personas patinan alrededor. La escena transmite una atmósfera tranquila y familiar, muy distinta al ritmo frenético que suele caracterizar a la ciudad.

El recorrido también incluyó momentos más cotidianos, como la visita a un supermercado especializado en productos asiáticos. Allí, Gina aparece levantando un paquete de ramen instantáneo mientras observa las largas góndolas llenas de fideos y alimentos orientales. La escena muestra un momento divertido del viaje, donde la curiosidad y el juego forman parte de la experiencia.

El Empire State iluminado en
El Empire State iluminado en la noche de Manhattan, una de las postales que Emilia Attias compartió de su viaje
Dos pares de pasos sobre
Dos pares de pasos sobre la vereda de Manhattan: la actriz retrató una caminata nocturna junto a su hija
Gina caminando bajo la lluvia
Gina caminando bajo la lluvia durante uno de los paseos por los parques de Nueva York

Otro de los detalles que llamó la atención fue una fotografía de unos patines sobre hielo apoyados en el suelo, acompañados por un look urbano compuesto por pantalones desgastados y capas de tela superpuestas. La imagen, con una estética más artística, refleja el estilo visual que suele elegir Attias para sus publicaciones, combinando moda, viajes y momentos personales.

El viaje también tuvo lugar para la complicidad entre madre e hija. En una selfie tomada dentro de un auto, ambas aparecen haciendo globos con chicle mientras miran a la cámara con gestos divertidos. Gina lleva un gorro de lana gris y un sweater blanco, mientras que Emilia posa con una campera negra y una expresión cómplice. La imagen resume el espíritu relajado del viaje y el vínculo cercano entre las dos.

La hija de Emilia Attias
La hija de Emilia Attias disfrutó de una jornada de patinaje sobre hielo en una pista de Central Park
Los patines usados durante la
Los patines usados durante la tarde sobre hielo, otro de los momentos del paseo por Central Park
Gina posó divertida levantando un
Gina posó divertida levantando un paquete de ramen en un supermercado asiático
Emilia Attias y Gina compartieron
Emilia Attias y Gina compartieron una selfie divertida haciendo globos con chicle

Una de las fotos más llamativas del álbum es la que muestra a Attias recostada en una instalación artística llena de tubos rosados, una especie de pileta de piezas inflables que forma parte de un espacio interactivo. Allí, la actriz aparece sonriente, relajada y disfrutando del momento como si se tratara de un juego.

El posteo no tardó en recibir comentarios de colegas y amigos del mundo del espectáculo. Entre ellos, Susana Roccasalvo escribió: “Qué lindas y qué lindos momentos!!!! A disfrutar!!!!”, mientras que Gretel Schönfeld, CEO de Speed, también reaccionó con entusiasmo: “Disfruten!!!!”. Otros seguidores se sumaron con mensajes de cariño y destacaron el crecimiento de Gina, que cada vez aparece más presente en las publicaciones de su madre.

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