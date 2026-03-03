Teleshow

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

En una noche cargada de sorpresas y nerviosismo, los destinos de Gabriel Lucero y Yanina Zilli se definieron voto a voto ante la atenta mirada del conductor Santiago del Moro

Gabriel Lucero fue el primer participante en salir de la casa por decisión del público (Video: GH, Telefe)

Ahora sí, el juego comenzó oficialmente en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). A una semana del debut, el reality está viviendo su primera gala de eliminación y el público dará su veredicto en una noche cargada de tensión, giros inesperados y una casa que ya mostró que esta edición no será tranquila.

La expectativa es alta. En apenas siete días pasó de todo: la abrupta salida de Divina Gloria por un cuadro de hipertensión que obligó a su internación y posterior reemplazo por la diseñadora Carla Bigliani; la dolorosa noticia del fallecimiento del padre de Daniela De Lucía y su salida momentánea del juego, seguida por su inesperado regreso a través de la puerta giratoria; y el fuerte planteo de Gabriel Lucero, quien confesó ante sus compañeros sus ganas de abandonar la competencia. En ese contexto convulsionado, cinco participantes quedaron en la primera placa negativa: Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero, Solange Abraham y Yanina Zilli.

La primera gala de eliminación
La primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada enfrenta a cinco participantes en una noche llena de tensión y sorpresas

La gala comenzó con el clásico clima de nerviosismo. El conductor Santiago del Moro ingresó al estudio con el sobre de la escribana en mano y anunció que la definición sería voto negativo: el más votado por el público debería armar su valija y abandonar la casa por la puerta principal. El primer alivio de la noche llegó para Emanuel Di Gioia. Con apenas el 8,4% de los votos negativos, se convirtió en el menos votado de la placa y, por lo tanto, el primer salvado. El jugador celebró la noticia con euforia y fue directo a abrazarse con Solange Abraham, su excompañera de Gran Hermano 2011, en una escena que despertó nostalgia entre los seguidores históricos del programa.

Minutos más tarde, el segundo nombre que salió del sobre fue el de Solange. La jugadora obtuvo el 19,4% de los votos negativos y también logró mantenerse en competencia. La tensión empezaba a concentrarse en los tres participantes restantes: Brian, Gabriel y Yanina.

Instantes después, Santiago del Moro volvió a la casa para abrir el sobre y anunció al tercer salvado de la noche: Brian Sarmiento. El exfutbolista respiró aliviado al escuchar su nombre y agradeció al público por el respaldo, mientras sus compañeros lo rodeaban con abrazos y palmadas en la espalda. Con su continuidad asegurada y un 29,8% que lo respaldó, la definición quedó reducida a un mano a mano cargado de nerviosismo entre Gabriel Lucero y Yanina Zilli, en lo que se convirtió en el primer gran duelo de esta edición.

El primer duelo decisivo de
El primer duelo decisivo de Gran Hermano Generación Dorada se definió entre Gabriel Lucero y Yanina Zilli en una noche cargada de nervios

Finalmente, llegó el momento decisivo. Con la casa en silencio absoluto y los dos participantes mirando la pantalla en el living, Santiago del Moro anunció el veredicto final del público. Con el 54,8% de los votos negativos, Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Yanina Zilli, que obtuvo el 45,2%, logró continuar en la competencia tras un mano a mano ajustado que mantuvo la tensión hasta el último segundo.

Algo que llamó la atención de los televidentes fue la reacción de ambos. Mientras que la exvedette estalló en gritos y saltos de alegría, solo abrazó a los participantes que consideró más cercanos, como Brian Sarmiento, antes de saludar al flamante eliminado. Por su parte, Lucero, que en los días previos había manifestado sus dudas y su deseo de abandonar el juego, escuchó el resultado con serenidad. Abrazó a sus compañeros, tomó su valija y se dirigió al patio antes de atravesar la puerta principal. Su salida no solo marcó el inicio formal de las eliminaciones, sino que dejó un mensaje claro: en Gran Hermano, la decisión final siempre está en manos del público. Con la primera ficha fuera del tablero, el juego entra en una nueva etapa donde cada estrategia y cada vínculo comenzarán a pesar mucho más.

