El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

Santino, hijo de Yanina Zilli, se sinceró en pleno estudio y habló sobre su reacción al saber que su mamá ingresaba al reality (Intrusos – América)

A una semana de su debut, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya dejó claro que esta edición no será tranquila. Entre estrategias, roces y sorpresas, la tensión en la casa crece día a día, y no solo por lo que ocurre puertas adentro: los vínculos, historias y personajes de los participantes también generan expectativa en el afuera. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Yanina Zilli, figura icónica de los años 90, que regresó a la escena mediática al ingresar al reality. En las últimas horas, su hijo Santino reveló cómo vivió la noticia y la decisión de su madre de sumarse al juego.

La confesión de Santino llegó durante su visita al estudio de Intrusos (América). Allí, el joven relató el impacto que sintió al enterarse de que su mamá iba a ser parte de la nueva edición del certamen. Rodrigo Lussich no tardó en indagar: “¿Ella quería estar en Gran Hermano? ¿Era un sueño, era fanática?”. Santino respondió con honestidad: “Sí, igual a mí me lo dijo dos semanas antes”. Santino, entre risas, contó: “Sí, así. Así. Me dijo: ‘Me voy a Gran Hermano’. Dijo: ‘No voy a poder estar comunicada por un tiempo’. Le dije: ‘¿A dónde te vas?’. ‘A Tailandia’, me comenta, a lo que yo le digo como el programa y ahí ella me lo cuenta”. La anécdota despertó risas en el piso y mostró la complicidad entre madre e hijo.

La charla continuó con preguntas sobre la exposición que implica el reality. Paula Varela fue directa: “¿Vos le atinaste a decir: ‘Che, mami, no quiero eso, están mis amigos, todos te van a ver adentro de la casa veinticuatro horas y todo el mundo va a hablar de vos’?”. Santino comentó: “Nunca, la verdad. Sé que le gusta a ella”. El conductor resumió: “Ella extrañaba el medio, extrañaba estar en la tele”. Santino confirmó: “Quería volver”. Pallares quiso saber si Yanina le hablaba mal de alguien del ambiente artístico: “¿De quién te hablaba mal del medio?”. El joven negó cualquier rencor: “No, de nadie”.

La exvedette de los años 90 sorprendió con su ingreso a la casa más famosa del país (Prensa Telefe)

La expectativa por ver el desempeño de Yanina en el juego es alta, tanto para sus seguidores como para quienes recuerdan su época dorada. Nacida hace 57 años en Arequito, Santa Fe, Yanina tuvo una infancia marcada por la educación en colegios de monjas, primero en su pueblo y luego en Casilda. La formación rígida y los rezos parecían alejarla de la farándula, pero desde adolescente soñó con ser actriz. Por eso, se mudó a Rosario para estudiar Derecho y Educación Física, aunque no terminó ninguna de las dos carreras: el llamado del escenario fue más fuerte. Su destino, inevitablemente, fue Buenos Aires, donde se consagró como una de las vedettes más populares de la década del 90.

La historia personal de Yanina suma un condimento especial a la casa de Gran Hermano. Su regreso a la televisión, tras años de bajo perfil, despertó nostalgia y curiosidad por igual. Pero su estadía en el reality no estuvo exenta de sobresaltos: fue una de las participantes que estuvo a punto de convertirse en la primera eliminada de la edición. En una gala cargada de tensión y con la casa en silencio absoluto, Santiago del Moro anunció el veredicto: con el 54,8% de los votos negativos, Gabriel Lucero fue el primer eliminado. Yanina, que obtuvo el 45,2%, logró continuar en la competencia tras un ajustado mano a mano que mantuvo la atención hasta el último instante.

Gabriel Lucero fue el primer participante en salir de la casa por decisión del público (Gran Hermano Generación Dorada - Telefe)

La permanencia de Yanina en la casa mantiene en vilo a los seguidores del programa, que esperan ver cómo se desenvuelve en el juego y si logra hacer valer su experiencia y carisma frente a una generación de “hermanitos” mucho más jóvenes. Mientras tanto, su hijo Santino la acompaña desde afuera, orgulloso y comprensivo, entendiendo que la exposición pública forma parte del ADN familiar.