Julieta Nair Calvo anunció su casamiento con Andrés Rolando: el video de la romántica propuesta en la playa

La actriz compartió en sus redes el feliz momento (Video: Instagram)

La actriz Julieta Nair Calvo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar el emotivo momento en que su pareja, Andrés Rolando, le propuso matrimonio en una playa, acompañados por su familia y amigos.

En el video compartido por la actriz se observa cómo el empresario, con quien mantiene una relación desde 2018 y es padre de sus hijos, expresa: “Es la mamá que hubiese soñado siempre para... para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor y tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día”. Antes de arrodillarse, Rolando enfatizó lo fundamental que es su familia para él.

La propuesta quedó inmortalizada frente a sus seres queridos. La actriz relató en su cuenta de Instagram: “Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”.

Julieta Nair Calvo anunció su casamiento con Andrés Rolando (Instagram)

Tanto Valentino como Isabella, los hijos de la pareja, estuvieron presentes en la celebración, que se desarrolló en un ambiente íntimo y cargado de emoción. La publicación recibió miles de mensajes de felicitación y muestras de afecto por parte de seguidores y colegas del medio artístico.

Las imágenes del compromiso reflejaron la alegría y el entusiasmo de la familia, marcando un nuevo capítulo en la vida de la actriz y el empresario.

La noticia del compromiso entre la actriz y el empresario se produce poco después de un año especial para la pareja. En enero del año pasado, la actriz fue madre por segunda vez, al dar la bienvenida a Isabella, quien se sumó al hogar que ya compartían con su hijo mayor, Valentino.

"Nos vamos a casar", escribió la intérprete junto a una dulce postal con el padre de sus dos hijos

El nacimiento de Isabella fue anunciado por Nair Calvo a través de una serie de imágenes en redes sociales que mostraron la emoción y el cariño de la familia. “Llegó el otro amor de nuestra vida y todo se multiplica”, escribió la actriz, reflejando el momento en que la familia se convertía en cuatro integrantes.

La reacción de Valentino al conocer a su hermana menor quedó registrada en una postal llena de ternura, que conmovió a miles de seguidores y colegas del espectáculo. La pareja compartió también la primera foto familiar, en la que se los ve abrazando a la recién nacida, junto a su hijo mayor.

Este nuevo capítulo familiar fue celebrado por numerosas figuras del ambiente artístico, quienes enviaron felicitaciones y mensajes de cariño a través de las redes sociales. “Tenemos la familia que siempre soñamos. Agradecidos para siempre”, expresó la actriz en aquel momento, anticipando la felicidad que hoy coronan con el anuncio de su casamiento.

Los amigos y familiares de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando luego de su propuesta de casamiento

La historia entre Nair Calvo y Rolando comenzó en 2018, tras una cita a ciegas que organizó Gimena Accardi, amiga en común de la pareja. El primer encuentro se dio en uno de los bares del empresario en Buenos Aires. Aunque al principio la conexión no fue inmediata y ambos siguieron con sus rutinas, poco después retomaron el contacto a través de redes sociales, lo que permitió que surgiera un acercamiento más genuino.

A partir de ese reencuentro, la relación avanzó con rapidez. En los primeros meses, la actriz y el empresario decidieron convivir, impulsados por una afinidad inesperada y sentimientos que se consolidaron con el tiempo. Ella suele describir a su pareja como alguien incluso mejor de lo que había imaginado encontrar.

La llegada de Valentino y luego de Isabella fortaleció aún más el vínculo entre ambos. La reciente propuesta de casamiento, realizada en la playa y en presencia de familiares y amigos, sumó un nuevo capítulo a su historia. Al compartir el video del momento, Nair Calvo agradeció públicamente a Rolando y expresó su deseo de seguir construyendo juntos el futuro de su familia.