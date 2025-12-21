Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

La conductora eligió un look con minipallietes y flores decorativas (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la reina de la elegancia televisiva argentina volvió a demostrar por qué cada una de sus apariciones es tan esperada como memorable. El estudio se llenó de brillo, calidez navideña y sofisticación con la llegada de Mirtha Legrand, quien una vez más reafirmó su condición de ícono de la moda local con una propuesta estilística digna de alfombra roja y espíritu festivo.

El vestido elegido para la ocasión fue una creación de Iara, en tono rosa pastel, confeccionado con mini paillettes que lograban una trama brillante y delicada capaz de captar la luz desde cualquier ángulo del estudio. El diseño, de silueta larga y mangas largas, apostó a un escote decorado con flores de organza esculpidas artesanalmente, dispuestas en el cuello y el hombro con efecto tridimensional y toque romántico. El corte recto aportó presencia y movimiento, manteniendo al mismo tiempo un aire clásico y completamente actual.

El entorno acompañó la propuesta: la mesa adornada con flores, los arreglos navideños y la luz cálida del estudio reforzaron el glamour que el rosa y los detalles florales transmiten con naturalidad. Sobre el fondo, el árbol navideño decorado y detalles dorados amplificaron el clima festivo.

El look de Mirtha que sorprendió a sus invitados en su programa (Prensa: Eltrece)

El peinado volvió a ser marca registrada: un carré voluminoso y ondulado, peinado con esmero y sostenido para resaltar los aros XL y enmarcar el rostro de Mirtha. El color rubio, la textura y el volumen mantuvieron ese aire de elegancia que la caracteriza desde hace décadas. El maquillaje sumó una piel iluminada, ojos apenas delineados y labios en un rosa apenas subido, armonizando todo el look y realzando la luminosidad del vestido.

Las joyas no pasaron desapercibidas: Mirtha lució aros colgantes luminiscentes de inspiración floral, que caían delicadamente, y un anillo de gran tamaño con piedras claras, aportando sofisticación y un extra de luz cada vez que interactuaba en cámara. Junto al brillo del vestido, cada pieza de joyería contribuyó a subrayar el porte y la personalidad de la conductora.

La edición del ciclo conducido por Legrand contó con la presencia de Leticia Brédice, Patricia Sosa, Osvaldo Santoro y Laura Novoa. Brédice, actriz reconocida, compartió su experiencia personal frente a la presión de los cánones de belleza y el impacto que tuvo en su vida la obsesión con la delgadez. La mirada social sobre el cuerpo femenino y el sufrimiento que genera fue uno de los temas que abordó.

Patricia, referente de la música nacional, habló sobre la importancia de la espiritualidad y la meditación en su vida y en su carrera. La cantante, que se define como meditadora desde 1996, consideró que la búsqueda de lo trascendente y la percepción de los dones como misión fueron fundamentales en su recorrido artístico. Actualmente, continuó de gira presentando su disco Alquimia junto a Mijares, acompañada de una banda que describió como “soñada”.

El actor Osvaldo se preparó para la presentación de Vamo’ los Pibes, la nueva comedia de Federico Palazzo que se estrenó el 2 de enero en el Multiteatro. El actor compartió su entusiasmo por este proyecto, que lo encontró en una etapa de plenitud artística y reflexión sobre el paso del tiempo, junto a un elenco integrado por Antonio Grimau, Osvaldo Laport y Raúl Lavié.

Laura repasó los desafíos y logros de su trayectoria. La actriz transformó la adversidad en una fuente de sensibilidad y creatividad, y en la actualidad sumó a su labor actoral el rol de coach, guiando a otros intérpretes en la construcción de personajes y la adaptación a los distintos lenguajes del teatro, el cine y la televisión. Novoa destacó la cercanía que pudo alcanzar en este trabajo, como la que tuvo con su propio padre durante la grabación de la serie El encargado.