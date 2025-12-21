Teleshow

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

La Chiqui lució un conjunto que se llevó todos los aplausos del estudio y la admiración de sus invitados

Guardar
La conductora eligió un look con minipallietes y flores decorativas (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la reina de la elegancia televisiva argentina volvió a demostrar por qué cada una de sus apariciones es tan esperada como memorable. El estudio se llenó de brillo, calidez navideña y sofisticación con la llegada de Mirtha Legrand, quien una vez más reafirmó su condición de ícono de la moda local con una propuesta estilística digna de alfombra roja y espíritu festivo.

El vestido elegido para la ocasión fue una creación de Iara, en tono rosa pastel, confeccionado con mini paillettes que lograban una trama brillante y delicada capaz de captar la luz desde cualquier ángulo del estudio. El diseño, de silueta larga y mangas largas, apostó a un escote decorado con flores de organza esculpidas artesanalmente, dispuestas en el cuello y el hombro con efecto tridimensional y toque romántico. El corte recto aportó presencia y movimiento, manteniendo al mismo tiempo un aire clásico y completamente actual.

El entorno acompañó la propuesta: la mesa adornada con flores, los arreglos navideños y la luz cálida del estudio reforzaron el glamour que el rosa y los detalles florales transmiten con naturalidad. Sobre el fondo, el árbol navideño decorado y detalles dorados amplificaron el clima festivo.

El look de Mirtha que
El look de Mirtha que sorprendió a sus invitados en su programa (Prensa: Eltrece)

El peinado volvió a ser marca registrada: un carré voluminoso y ondulado, peinado con esmero y sostenido para resaltar los aros XL y enmarcar el rostro de Mirtha. El color rubio, la textura y el volumen mantuvieron ese aire de elegancia que la caracteriza desde hace décadas. El maquillaje sumó una piel iluminada, ojos apenas delineados y labios en un rosa apenas subido, armonizando todo el look y realzando la luminosidad del vestido.

Las joyas no pasaron desapercibidas: Mirtha lució aros colgantes luminiscentes de inspiración floral, que caían delicadamente, y un anillo de gran tamaño con piedras claras, aportando sofisticación y un extra de luz cada vez que interactuaba en cámara. Junto al brillo del vestido, cada pieza de joyería contribuyó a subrayar el porte y la personalidad de la conductora.

La edición del ciclo conducido por Legrand contó con la presencia de Leticia Brédice, Patricia Sosa, Osvaldo Santoro y Laura Novoa. Brédice, actriz reconocida, compartió su experiencia personal frente a la presión de los cánones de belleza y el impacto que tuvo en su vida la obsesión con la delgadez. La mirada social sobre el cuerpo femenino y el sufrimiento que genera fue uno de los temas que abordó.

El look de Mirtha que
El look de Mirtha que sorprendió a sus invitados en su programa (Prensa: Eltrece)

Patricia, referente de la música nacional, habló sobre la importancia de la espiritualidad y la meditación en su vida y en su carrera. La cantante, que se define como meditadora desde 1996, consideró que la búsqueda de lo trascendente y la percepción de los dones como misión fueron fundamentales en su recorrido artístico. Actualmente, continuó de gira presentando su disco Alquimia junto a Mijares, acompañada de una banda que describió como “soñada”.

El actor Osvaldo se preparó para la presentación de Vamo’ los Pibes, la nueva comedia de Federico Palazzo que se estrenó el 2 de enero en el Multiteatro. El actor compartió su entusiasmo por este proyecto, que lo encontró en una etapa de plenitud artística y reflexión sobre el paso del tiempo, junto a un elenco integrado por Antonio Grimau, Osvaldo Laport y Raúl Lavié.

Laura repasó los desafíos y logros de su trayectoria. La actriz transformó la adversidad en una fuente de sensibilidad y creatividad, y en la actualidad sumó a su labor actoral el rol de coach, guiando a otros intérpretes en la construcción de personajes y la adaptación a los distintos lenguajes del teatro, el cine y la televisión. Novoa destacó la cercanía que pudo alcanzar en este trabajo, como la que tuvo con su propio padre durante la grabación de la serie El encargado.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa Noche de Mirtha

Últimas Noticias

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La cantante estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y recordó cuando vivió una experiencia paranormal a un año de la muerte de su padre

Patricia Sosa relató el reencuentro

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

La correntina se enfrentó a la influencer en Párense de Manos III y libró tres rounds cargados de emoción. Aún así, su entrenamiento y entusiasmo no alcanzaron para hacerse con el cinturón

La desilusión de Coty Romero

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

El último programa del histórico ciclo dejó una atmósfera de nostalgia y expectativa por los nuevos caminos que emprenderán sus protagonistas

El festejo íntimo de Beto

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

El periodista se enfrentó al influencer en un duelo cargado por la disparidad. El emotivo ingreso del conductor de Blender y el gesto post victoria

Manu Jove logró el primer

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Las históricas rivales de Combate se enfrentaron en el ring durante tres rounds

Flor Vigna se impuso sobre
DEPORTES
“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le

“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le ganó a Maravilla Martínez en la pelea más intensa de Párense de Manos III

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

Las perlitas del título de Estudiantes: el regalo de Verón a un hincha, un casamiento postergado y una premonición

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

TELESHOW
Patricia Sosa relató el reencuentro

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

INFOBAE AMÉRICA

Cuando Hitler reemplazó a Jesús:

Cuando Hitler reemplazó a Jesús: la provocadora teoría del historiador Alec Ryrie

Renate Reinsve, la protagonista de “Valor sentimental” que puede ganar un Oscar

El CNE de Honduras denunció “graves retrasos” en el escrutinio especial de actas inconsistentes y alertó sobre un “clima de intimidación”

A qué hora inicia el solsticio de verano en Argentina

El enviado ruso de Vladimir Putin a Miami afirmó que el avance de las negociaciones con EEUU por la paz en Ucrania es “constructivo”