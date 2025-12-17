Teleshow

Las revelaciones de la ex de Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara: “La pasé mal con él”

María Laura Arredondo contó su experiencia con el empresario, quien se muestra cada vez más enamorado de la conductora de MasterChef

La exnovia de Martín Migueles, la pareja de Wanda Nara, habló por primera vez de su relación con el empresario

María Laura Arredondo, expareja de Martín Migueles —el hombre con el que actualmente está saliendo Wanda Nara— decidió hablar por primera vez sobre la relación que mantuvo con el empresario. En diálogo con Matías Vázquez para Puro Show (El Trece), la emprendedora dio detalles de su experiencia personal y fue clara acerca de los motivos por los que eligió mirar hacia adelante y no centrarse en el pasado.

Arrendondo comenzó su testimonio distanciándose del perfil mediático que adquirió su ex: “La verdad, no me gusta hablar de mi pasado. De hecho, hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada. Martín no me parece una mala persona, le deseo lo mejor, pero yo sufrí mucho con él, la pasé mal”. Consultado por Vázquez acerca de lo que pasó entre ellos y si él había cambiado cerca del final, señaló: “Puede ser, pero a veces el amor termina. Yo creo que a él se le terminó el amor conmigo y lo acepto, cada uno es como es y hay que tener cuidado. Yo no terminé bien con él, la verdad que no”, admitió.

La conversación abordó entonces la relación cada vez más asentada de Migueles con Wanda Nara: “No me sorprende. De Martín no me sorprende nada. Debe estar con ella porque la quiere, no sé”. Cuando Matías le contó de los rumores de que podía tratarse de un vínculo por interés, Arredondo contestó con franqueza: “No sabría decirte. Pero, ¿por qué no se puede haber enamorado de ella? Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero y a él le gusta eso. Así que puede ser que se haya enamorado de ella”.

María Laura habló por primera vez de su relación con Migueles

Durante la entrevista, María Laura reconoció el carácter “ambicioso” de su ex: “Le gustan los lujos, la plata. ¿A quién no le gusta la plata?, pero él es muy ambicioso”. También contestó si se había sentido engañada en lo emocional y lo económico: “Sí, pero ya está, ya pasó. Creo que los dos hicimos nuestra vida y le deseo lo mejor. Pero, sí, me defraudó, obviamente me desilusioné con él, quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él. Soy team Wanda, me encanta Wanda Nara y le deseo lo mejor con ella. Ojalá que se haya enamorado”.

Sobre qué consejo le dejaría a Wanda, Arredondo fue categórica: “El historial de cada uno dice muchas cosas. Yo aprendí que hay que ver el historial de cada hombre”. Cuando se le preguntó cómo sanó el momento de desilusión, la empresaria expresó: “Es aceptar que a una la dejan de querer. Como dijo Pampita, me dejaron de amar. Y bueno, lo tengo que aceptar”. Finalmente, ante una pregunta puntual sobre posibles deudas, prefirió cerrar el tema: “No, voy a hablar de eso”, señaló enfática.

La dura respuesta de Martín Migueles a su expareja

Luego de la entrevista, la respuesta de Migueles no tardó en llegar y lo hizo por medio de mensajes a la panelista Marcia Frisciotti, quien apuntó la versión del empresario: “Siempre quiso ser famosa, es su sueño. Se casó con la hiena Barrios”, reveló, mencionando al exboxeador, condenado en el pasado en causas por homicidio culposo y violencia de género. “Dice que él está bien con Wanda, y que lo demás le parece que es una gilada”, agregó la panelista citando a Migueles, quien volvió a apuntar contra su ex: “No suelta”.

