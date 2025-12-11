Fabián Cubero se pronunció sobre la polémica con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas

El exfutbolista se refirió al conflicto que surgió con su exesposa (Video: A la tarde/ América)

Fabián Cubero, exfutbolista y exmarido de Nicole Neumann, aclaró la situación en torno al cumpleaños de 15 de su hija Allegra Cubero. Consultado por A la tarde de América TV, explicó que la organización de la fiesta fue acordada con anticipación y que no habrá festejo compartido entre ambos padres. Según expuso, la adolescente celebrará su cumpleaños con su padre y luego viajará con su madre, en una decisión consensuada por la familia.

“La fiesta de 15 la voy a hacer yo y el viaje lo hace con la mamá, eso se acordó desde el principio”, especificó el exfutbolista al ser consultado sobre la polémica por la ausencia de la modelo en el evento. El exfutbolista resaltó que ya lleva dos meses preparando la celebración y remarcó: “No entiendo el conflicto todavía”.

En el diálogo con el ciclo de Karina Mazzocco, Cubero detalló que la organización de la fiesta está a cargo de su familia junto a su esposa Mica Viciconte: “Ya estamos ahí, lo vamos a hacer en un salón en Olivos y estamos muy contentos. La gente es de primera y nos está ayudando con todo”. Según aseguró, el acuerdo familiar era que la modelo se encargará de un viaje especial con su hija como forma de celebración, pero no participará del evento organizado por Cubero.

Consultado sobre la versión que señalaba un pedido de Allegra para reunir a sus padres en la fiesta, el exjugador explicó: “En un momento se habló, pero enseguida se tomó la decisión de hacer la fiesta con uno y el viaje con otro. Debido a que la mamá prefiere viajar, eligió hacer el viaje con ella y la fiesta con nosotros”.

La polémica se desató unos días antes por unas declaraciones de Laura Ubfal, quien criticó la decisión de Neumann de no estar en la fiesta. “Nadie puede creer que Nicole no va a estar en esa fiesta. ¡Es el cumpleaños de 15 de tu hija! Es una vez en la vida”, sostuvo la periodista, lo que motivó una dura respuesta pública de la modelo: “Lamento que tengas toda la data con las mentiras de la gente vende humo y comuniques cosas que no son. Y encima sobre menores que leen y les duele”.

En ese mensaje, Nicole Neumann señaló que fue la otra parte quien se negó a compartir la fiesta: “Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería hacer y ella dijo que le encantaría las dos familias juntas. Yo dije que por supuesto, que no había problema y que por mí así sería”. La modelo además reafirmó: “Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente como para lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y su festejo, incondicionalmente, como su mamá”.

Poroto Cubero insistió en que la modalidad fue acordada desde el principio y pidió evitar polémicas: “No entiendo por qué tanto conflicto; la fiesta es con uno, el viaje con el otro, ya está arreglado”. Unos días antes, Nicole se había referido al mismo tema en La mañana con Moria (Eltrece): “Siento que en su momento estaba sola y desbordada. Entonces, hice catarsis en la televisión porque me preguntaban, estaba trabajando y explotaba en llanto porque era demasiado para mí sola con tres nenas chicas. Era un montón, me arrepiento pero sé que no lo pude manejar de otra forma”.

Agregó que con el tiempo entendió que la mejor estrategia, pensando en el futuro emocional de sus hijas, era mantener la mayor parte de los conflictos “puertas adentro”. “Cuando me di cuenta de que no servía para el día de mañana para mis hijas, cuando crecieran más, lean y escuchen, lo empecé a dejar puertas adentro. Pero también me exponen y me excede más allá de la medida judicial que se tomó”, dijo en alusión a Fabián Cubero y su actual pareja, Mica Viciconte.

La modelo enfatizó la importancia de poner en primer lugar a los chicos en cualquier conflicto de pareja. “Para mí los padres tienen que ser un equipo siempre. Pase lo que pase, un tercero, lo que ocurrió en su relación… Uno tiene que ser lo suficientemente adulto para transitar y tratar los temas en su intimidad, resolverlos, pero siempre preservar a los chicos”, expresó.