El mal momento que vivió Yanina Latorre con una seguidora de SQP: “Vos me engañaste”

La conductora de SQP relató la insólito e incómoda situación que vivió en el detrás de escena de su programa

Un episodio inesperado alteró la rutina de Yanina Latorre en el estudio de Sálvese quien pueda, cuando una joven seguidora se presentó con un reclamo insólito que dejó desconcertada a la conductora. La situación, ocurrida en las instalaciones de América TV, involucró a una fanática que le exigió a la conductora que cumpliera con una supuesta promesa, generando un momento de tensión y confusión en el entorno del ciclo televisivo.

La secuencia comenzó cuando Latorre, acostumbrada a recibir a seguidores en el estudio, permitió el ingreso de la joven, de unos veinte años. “A los que puedo, los hago entrar a SQP. Viene una chiquita, de unos 20 años, y me dice: ‘Soy la nena del cerebro’. Le digo a Diego, el chofer: ‘¿No me la hacés pasar y me la sentás en el estudio?’”, comenzó diciendo la conductora.

Luego, Latorre contó cómo, al terminar el programa, se acercó a su fanática para preguntarle cómo la había pasado: “Termina el programa y le pregunto: ‘¿La pasaste bien?, ¿te gustó?’, y me dice que sí. Después agrega: ‘Quiero hablar con vos’. Le digo: ‘¿Querés una foto?’. Y me dice: ‘¿Me das el programa?’. Yo no sabía si me hablaba del programa grabado y le dije que lo podía ver en YouTube. Entonces le pregunto: ‘¿Qué programa?’. Y me dice: ‘Acordate de lo que me prometiste del Conicet’. Empecé a estar incómoda“.

Yanina Latorre relató la incómoda situación que vivió en el detrás de escena de uno de sus programas

La tensión aumentó cuando la joven acusó a Latorre de haberle prometido, a través de una supuesta conversación por computadora, la entrega de un programa del Conicet que investiga las vacunas y el cerebro.

“Me dijo: ‘vos me engañaste, te pregunté si sabías quién era’; si la verdad que no sabías quién era pero como no me acordaba, te vi ahí. Ahí me dice: ‘Acordate que me prometiste que me ibas a dar el programa del Conicet que investiga las vacunas y el cerebro porque vos estás trabajando en el Conicet a escondidas. Se estaba calentando", fue el reclamo que, según el relato, descolocó a la conductora. Latorre, sorprendida, explicó que no posee computadora y que toda su comunicación se realiza por celular, lo que la llevó a sospechar que alguien se hizo pasar por ella o que la joven interpretó erróneamente algún mensaje. Los panelistas del programa también intervinieron, señalando la posibilidad de un malentendido o de una suplantación de identidad.

La conductora, aunque procuró mantener la calma, reconoció sentirse cada vez más incómoda ante la insistencia de la joven. El episodio, que se extendió más allá de la emisión en vivo, dejó a todos los presentes perplejos y generó comentarios en el entorno del programa sobre la vulnerabilidad de las figuras públicas ante este tipo de situaciones.

Yanina Latorre contó cómo se prepara para Masterchef Celebrity

Este incidente se produce en un momento de cambios significativos para Latorre, quien se prepara para dejar su lugar en LAM el 27 de diciembre y asumir un nuevo desafío en MasterChef Celebrity. Su incorporación al certamen gastronómico se da en reemplazo de Maxi López, quien viaja a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en la espera de su segundo hijo. Latorre ya comenzó su preparación para el programa, enfrentando la presión de la competencia y las exigencias del formato. “Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”, le preguntó a López durante su visita al piso de SQP, evidenciando su inquietud ante el reto culinario.

La conductora también compartió detalles de su entrenamiento previo a las grabaciones, que comenzarán en los próximos días y se emitirán por Telefe. En una reciente intervención, mencionó que dedicó varias horas a practicar diferentes técnicas y recetas, lo que le sumó nuevas responsabilidades a su agenda habitual. “Hoy cociné un montón. Por eso llegué tarde, porque no se me terminaba de hacer el arroz”, comentó, reflejando el nivel de compromiso con su nueva faceta televisiva.

El desembarco de Latorre en MasterChef Celebrity no solo marca una transición profesional, sino que también reavivó antiguas disputas en el ambiente mediático. Marixa Balli, excompañera en LAM, expresó su malestar por la diferencia de trato en la producción y cuestionó la decisión de permitir la participación de Latorre en el reality. “Nunca las reglas son iguales para todos. Lo importante es darse cuenta. Y saber tomar la decisión y tener lo que tenés que tener bien puesto para tomarlas”, afirmó Balli, aludiendo a supuestas restricciones que ella habría enfrentado. Latorre, por su parte, respondió que nunca compitió con Balli y sugirió que la productora priorizó su presencia por motivos profesionales: “Que no se compare conmigo. Por ahí es más negocio que vaya una conductora y Ángel no quería prestar a sus panelistas”.