Teleshow

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

La pareja mostró su incomodidad al dialogar con Intrusos en la ceremonia de Aptra que premió al cine y las series, acerca de si buscaron no coincidir con la exesposa de él. Cómo fue el momento

Guardar
La pareja de actores habló con Intrusos acerca de si quisieron evitar a la conductora de Pasó en América que condujo la alfombra roja (Video: Intrusos/ América)

El Martín Fierro de Cine y Series 2025 fue una gran noche para Griselda Siciliani, quien se llevó el premio a Actriz Protagonista en Serie por su protagónico en Envidiosa, la comedia romántica de Netflix. A la gala llegó acompañada por Luciano Castro y reinaron las especulaciones acerca de si la pareja había buscado no coincidir con Sabrina Rojas, exesposa del actor y una de las figuras que América TV tuvo para animar la alfombra roja.

Evitando los flashes de la previa de la ceremonia y la atención mediática habitual, la pareja llegó al evento en compañía de sus hijas justo al iniciar la entrega de premios. De este modo, pasaron inadvertidos durante el fragmento televisivo conducido por Rojas, quien es expareja de Castro y madre de sus hijos.

A diferencia de la mayoría de los invitados, que aprovecharon la alfombra roja para exhibirse ante las cámaras y compartir detalles sobre su vestimenta, los actores optaron por una entrada discreta, lo que para muchos fue una decisión planeada cuidadosamente. Al ingresar cuando la ceremonia formal ya había comenzado, evitaron no solo aparecer en el segmento televisado sino también cualquier posible cruce o situación incómoda con la conductora de Pasó en América (América TV), quien recibía a los invitados junto a Augusto Tartúfoli y Guido Záffora.

“Pregúntenle a ellos, porque siempre
“Pregúntenle a ellos, porque siempre me preguntan a mí. Si no hablaron ellos que son los que vienen con mi hija, imaginate si voy a hablar yo que hoy no me toca”, lanzó Sabrina Rojas mientras se marchaba de la Usina del Arte (Intrusos, América)

Intrusos (América TV) tuvo la palabra de todos los protagonistas, antes y después de la tensa situación. “Estamos esperando la presencia de Griselda Siciliani con Luciano. ¿Te incomoda?“, indagó el cronista del ciclo. ”Tengo entendido que viene con Luciano y con mi hija, también", afirmó Sabrina luego de que había terminado la televisación de la alfombra roja. “No iba a ser incómodo recibirlos, igual habiendo, este, otro puesto en el que estaba Guido, lo más lógico es que vayan a Guido. Yo no pedí nada y supongo que ellos tampoco. No sucedió. Estamos hablando de un supuesto”, señaló.

Las cámaras del programa también mostraron la molestia de Sabrina cuando Siciliani y Castro llegaron a la Usina del Arte acompañados por la hija que él tiene. “Chicas, vengan”, le pidió el actor a su hija, que estaba junto a Margarita, la niña que Griselda tuvo con Adrián Suar. Esa situación tensó aún más el clima. “No voy a hablar”, se despachó Rojas, mientras se marchaba del lugar no con el mejor de los ánimos. “Pregúntenle a ellos, porque siempre me preguntan a mí. Si no hablaron ellos que son los que vienen con mi hija, imaginate si voy a hablar yo que hoy no me toca”, respondió, mientras se iba.

La incómoda reacción de Luciano
La incómoda reacción de Luciano Castro y Griselda Siciliani cuando les preguntaron por Sabrina Rojas

Después de la entrega, Luciano y Griselda hablaron del incómodo momento. “¿Había alguna intención de evitar el reencuentro público con Sabrina?”, les consultaron. “No, no...”, fue la tajante respuesta del galán, provocando una inesperada reacción de la actriz de Educando a Nina. “Yo dije que sí”, lanzó, con doble sentido. “¿Dijiste que sí? No, para nada", enfatizó el actor de El primero de nosotros.

“No, para nada, para nada. No, no, no. No habría por qué. A eso me refiero. No hay un motivo por el que no podríamos cruzarnos”, señaló él. “Se especuló con que habían llegado tarde...”, comentó el periodista, pero Castro lo frenó. “Bueno, si empezamos a especular... ¡Dale!“, exclamó, mientras Siciliani a su lado se mostraba nerviosa, pero intentando no entrar en conflicto.

Para distender, terminaron refiriéndose a su relación amorosa intentando sortear el mal trago. “Estamos un 11″, comentó Luciano. “Estamos con el amor de la tercera edad”, remató ella, divertida al tiempo que él aseguraba que ya no iba a intentar convencerla más para la convivencia. “Estoy seguro deque ese es el secreto de la relación, por eso no lo intento más”, finalizó.

Temas Relacionados

Luciano CastroGriselda SicilianiSabrina Rojas

Últimas Noticias

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Tras la derrota del conjunto xeneize ante Racing Club, por las semifinales del torneo local, el mediocampista recibió la furia de especialistas e hinchas en redes sociales

La contundente respuesta de Camila

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

El exfutbolista enterneció a sus seguidores al mostrar la unión familiar junto a su inseparable perra de raza Akita, que acompañó a su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, durante el embarazo mientras él se ausentaba

Maxi López mostró quién es

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La actriz e influencer argentina, invitada en “Antes que nadie”, relató la regla de oro que mantiene con su esposo y por la que lograron superar una crisis

Stefi Roitman contó cuál es

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

El actor, que se encuentra en pareja con Débora Nishimoto, habló sobre su fama de galán y se puso a prueba con las conductoras de Las chicas de la culpa

La fantasía que cumplió Esteban

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

La primera edición de la distinción musical fue presentada en un evento en Madero Tango, donde se anunció una colaboración estratégica con Billboard Argentina que involucra curaduría, criterios editoriales y participación del público en la votación

APTRA presentó los Premios Martín
DEPORTES
Frank Fabra se despidió de

Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

El rapto de furia de Horacio Pagani: acusó a River de tener “complejo de inferioridad” con Boca y tuvo un exabrupto con un colega

Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

TELESHOW
Charly García se reunió con

Charly García se reunió con Andrew Loog Oldham, el primer manager y productor de los Rolling Stones: “Jugando con fuego”

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Penal Internacional condenó

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

El Baychimo, el barco perdido que nadie pudo hundir y que hoy es leyenda del hielo