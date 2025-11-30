Mirtha Legrand deslumbró con un vestido de encaje, detalles florales y cristales color Tiffany

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido verdeagua

En la última emisión de La Noche de Mirtha, su clásico programa de televisión en la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volvió a convertirse en referencia de elegancia y sofisticación. La conductora sorprendió a sus invitados y a la audiencia no solo con su habitual carisma y presencia, sino también con un look deslumbrante que capturó la atención de todos: un vestido de alta costura impecablemente seleccionado para la ocasión.

Para esta noche especial, Mirtha eligió un vestido de la diseñadora Iara en tono Tiffany, compuesto por encaje y delicados cristales bordados a mano. El diseño, de manga larga translúcida, escote en V sutil y falda larga hasta el piso, realzó la figura de la diva con una caída recta y elegante. Cada sector del vestido fue trabajado con detalles minuciosos: los cristales del mismo tono iban formando motivos florales y arabescos sobre el encaje, generando destellos de luz en cada movimiento bajo las lámparas del set. Las mangas largas y el escote aportaron el equilibrio justo entre sofisticación y modernidad, mientras la paleta de color Tiffany —fresca, luminosa y exclusiva— resultó ideal para destacar el look y el porte histórico de la anfitriona.

El estilismo se completó con un maquillaje clásico y luminoso, de base aterciopelada y rubor en tonos durazno, cejas prolijamente delineadas y labios rosados. Legrand optó por resaltar la mirada con sombras en la gama de los neutros, pestañas marcadas con máscara y delineado sutil, logrando una expresión serena y elegante. El peinado, fiel a su sello, fue voluminoso y pulido: el cabello rubio peinado con ondas suaves, bien armado, con movimiento y gran definición, en perfecta armonía con los aros brillantes y un anillo importante.

Mirtha apostó por el color Tiffany y cristales

Así, cada detalle —desde el vestido de encaje y cristales en color Tiffany creado por Iara hasta la selección de maquillaje y el acabado del peinado— contribuyó a reafirmar por qué Mirtha Legrand es, sin dudas, un ícono de la moda y el glamour en la televisión argentina.

EEl sábado desde las 21.30, La noche de Mirtha ofreció un menú atractivo en la pantalla de El Trece, recibiendo a figuras de peso en la mesa más icónica de la televisión argentina. Abel Pintos se hizo presente en el programa apenas días después de lanzar su nuevo tema “Hielo al vino” junto a Mica Vázquez. Durante la velada, el cantante compartió detalles sobre la inspiración detrás de la canción, habló del proceso de producción, su presente musical, nuevas colaboraciones en carpeta y los desafíos y alegrías que vivió en los últimos meses, regalando además su habitual calidez en cada intervención.

Junto al músico, se sentaron dos actrices de enorme vigencia: Agustina Cherri y Adriana Salgueiro. Cherri, actualmente embarcada en proyectos televisivos y teatrales, relató cómo compone su agenda entre la actuación y la maternidad, aportando anécdotas y experiencias que reflejan la actualidad del espectáculo argentino. Adriana Salgueiro sumó la visión de una artista siempre vinculada tanto al drama como a la comedia, y repasó su compromiso en escenarios, giras y nuevas producciones para la próxima temporada de teatro de verano.

Mirtha eligió un vestido de Iara (Prensa Storylab)

La mesa se completó con Gastón Recondo, periodista deportivo de extensa trayectoria, conocido tanto por la televisión como por su trabajo en radio y prensa escrita. En una semana marcada por la definición del campeonato argentino y los conflictos internos en la Asociación del Fútbol Argentino, Recondo brindó información exclusiva sobre la disputa entre Claudio “Chiqui” Tapia y Juan Sebastián Verón, analizó el clima en la AFA y compartió su mirada sobre el presente del fútbol argentino, las pasiones y los intereses que se juegan en cada torneo.

La conversación en La noche de Mirtha se convirtió así en un espacio de análisis plural y ameno, donde conviven música, actualidad, arte y deporte, en un formato que volvió a confirmar el lugar emblemático del ciclo en la televisión local.