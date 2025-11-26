El llamativo discurso de Alejandro Dolina al recibir el Premio Ondas Internacional de Radio 2025: “No tengo mérito alguno”

Alejandro Dolina, Ondas internacional de radio: "El premio está en el que lo da, no tengo yo mérito ninguno"

Alejandro Dolina, referente de la radio argentina, fue distinguido con el Premio Ondas Internacional de Radio 2025 por su labor al frente de La Venganza Será Terrible. El jurado resaltó su capacidad para crear un universo propio desde el humor, una cualidad que ha marcado su trayectoria y que ahora recibe reconocimiento internacional en uno de los galardones más prestigiosos del ámbito radiofónico.

“Gracias. Hace algunos años, en una ceremonia de premiación, un tipo dijo algo interesante. Pensó: “imaginemos un premio, una recompensa, una distinción cuyas reglas se desconocen absolutamente. No se sabe cuál es el premio, no se sabe quién lo da, no se sabe quién es el jurado, no se sabe cuáles son los méritos que hay que acreditar para ganar ese premio. No hay tampoco, desde luego, ceremonia de entrega. El mismo ganador del premio no sabe que lo ha ganado y el objeto también es desconocido”, comenzó diciendo el comunicador al subir al escenario.

Y continuó: “En esa forma otorga sus premios el destino. Algún filósofo podrá decir que el premiado debe ser el que más contribuya a que se cumplan los fines del universo. Pero también podría objetarse que para hacer eso hay que saber cuáles son los fines del universo. Yo, que sospecho que esos fines no son muy halagadores, prefiero pensar que el premio está en el que lo da. No tengo yo mérito ninguno, pero estoy muy contento de que alguien haya resuelto darme este premio y en él está el bien y la gracia. Hay en esta sala muchas personas que amo y ese es el premio que me llevo esta noche. Gracias”.

La venganza será terrible celebró sus 40 años en Radio Splendid (Gentileza: Radio Splendid)

Según la organización, Dolina fue premiado por su habilidad para construir un espacio único en el dial, donde el humor se convierte en el eje de una propuesta original. La Venganza Será Terrible, el programa que conduce, se emite de martes a sábado a la medianoche y se ha consolidado como un referente, combinando ingenio, reflexión y entretenimiento en cada emisión.

Además de conductor, Dolina es escritor y una de las voces más influyentes de la cultura argentina. Su programa, con décadas de historia, ha logrado adaptarse a los cambios del medio sin perder su esencia, lo que le ha permitido mantener una audiencia fiel y expandir su alcance más allá de las fronteras nacionales.

Los Premios Ondas, instaurados en 1954, reconocen la innovación y la excelencia en producciones radiales, musicales y televisivas. Organizados por Prisa y Radio Barcelona de la Cadena SER, estos galardones se han convertido en un referente para la industria de habla hispana, premiando cada año a quienes aportan nuevas miradas y propuestas a una audiencia cada vez más diversa.

Alejandro Dolina fue destacado con el premio Ondas internacional de radio (Gastón Taylor)

En la 72ª edición, celebrada en 2025, la ceremonia puso especial énfasis en el papel de los medios de comunicación durante el apagón masivo que afectó a gran parte de España en abril. Los organizadores subrayaron la importancia de la radio y la televisión como fuentes de información y compañía en situaciones de crisis, un reconocimiento que se reflejó en la entrega de premios a programas y coberturas especiales relacionadas con ese evento.

Entre los galardonados de este año, además de Dolina, figuran producciones internacionales como The last ride (The human factor) de RAI Italia, y nacionales como VersióRac1 de Rac1 y Cafè d’idees de Radio 4. También fueron distinguidos el podcast Se llamaba como yo, la campaña La radio lo hace todo inolvidable y figuras como Isaías Lafuente y El Gran Wyoming.

El reconocimiento a Dolina reafirma el lugar de la radio argentina en el panorama internacional y celebra la originalidad de una propuesta que ha transformado el humor en un lenguaje capaz de conectar con oyentes de distintas generaciones.