Roberto Pettinato y Jimena Heredia disfrutaron sus primeras vacaciones juntos en Aruba

Las vacaciones de Homero Pettinato y su novia en Aruba (Video: Instagram)

A principios de septiembre, Roberto Pettinato confirmó públicamente su relación con Jimena Heredia. Dos meses después, la pareja se animó a dar un paso más y eligió Aruba como destino para unas primeras vacaciones juntos, donde disfrutaron del mar, la playa y la desconexión en pareja, lejos del ruido de la agenda mediática.

Las postales del viaje reflejan tanto la complicidad de la pareja como la frescura del entorno caribeño. En una de las imágenes, Pettinato aparece relajado con un traje de baño negro y una camiseta sin mangas roja con la palabra “CUBA” impresa, sosteniendo una aleta azul y sonriendo ante la cámara. A sus espaldas, un cartel de madera anuncia “Roberto’s Watersports” junto a coloridos dibujos de un velero y otras propuestas acuáticas. El texto superpuesto, “Sorpresas únicas en el mar”, anticipa que la estadía estuvo marcada por nuevas aventuras y momentos espontáneos bajo el sol de Aruba.

En otro retrato, un primer plano muestra a Pettinato con camiseta celeste y un collar, acompañado por Jimena Heredia, de quien asoman parte del rostro y el cabello rizado. Ambos aprovechan la luz natural, rodeados de cabañas de paja y palmeras en la playa. La frase sobre la imagen, “Arubaaaaa”, condensa en tono divertido la alegría de estar juntos en un entorno paradisíaco.

La pareja confirmó su relación el 2 de septiembre

La declaración de amor del conductor: "Como amo a esta señora" (Instagram)

El álbum de vacaciones encuentra uno de sus puntos más cálidos en una foto tomada junto al mar: Pettinato, de torso desnudo y con gafas oscuras, camina junto a Jimena, quien sonríe bajo un sombrero blanco de ala ancha. Detrás, el paisaje de arena clara, sombrillas y mar turquesa enmarca el momento, evidenciando el clima distendido y la conexión de la pareja. La frase incluida en la imagen, “Como amo a esta señora...”, pone en palabras la felicidad de la etapa y consolida la apuesta de compartir el viaje y los recuerdos.

Estas vacaciones en Aruba marcan para Pettinato y Heredia el inicio visible de una nueva etapa, tejida de encuentros genuinos, pequeñas sorpresas y momentos de disfrute puro bajo el cielo caribeño.

A principios de septiembre, la pareja fue sorprendida caminando tomada de la mano por la Avenida Corrientes, entre cientos de transeúntes, cuando el cronista Pablo Layus los interceptó con preguntas directas sobre el vínculo sentimental que los une.

El conductor reaccionó con humor cuando vio al periodista: “¿Qué hacés acá?”, le planteó con sorpresa, mientras Layus reconocía que esperaba entrevistar a otra celebridad: “Estaba esperando a Moria y vos pasás por la muerta, así de la manito”. Pettinato, lejos de cualquier evasiva, aceptó con naturalidad la exposición y confirmó: “Te presento a mi novia, ¿qué querés que te diga?”.

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena (Video: América TV-Intrusos)

El encuentro provocó la risa de Jimena Heredia, quien tiene experiencia ante las cámaras por su pasado de modelo, y enseguida apuntó con ironía: “No tiene un cho… para hacer notas que no se puede creer". A pesar de la broma filosa, ambos se mostraron relajados y accedieron a dar algunos detalles de este incipiente romance.

Ante la consulta sobre la duración del noviazgo, la pregunta fue dirigida a Jimena, quien respondió discretamente: “Unos meses”. Sin embargo, la timidez la invadió y Pettinato fue quien continuó: “Está muy contenta, muy tímida, muy contenta”. El conductor se permitió una confesión abierta: “Estoy súper en pareja, la verdad. ¿No ven la cara de idiota que tengo? La verdad que estoy enamorado”.

La historia comenzó como tantas en la actualidad: en las redes sociales. Fue Jimena quien tomó la iniciativa enviando el primer mensaje directo. “Me puso ‘Hola bombón’. Yo pensé que se había equivocado”, recordó el conductor. Según la modelo, ya se habían visto antes en un club, aunque él apenas lo recordaba: “Dice que yo por acá abajo la saludé”.

Sobre la primera cita, Pettinato narró sin filtro: “Fuimos a un lugar a comer y nada, no llegamos al plato principal”. Sorprendido, el cronista preguntó el motivo y la respuesta fue inesperada: “Estábamos contentos y le digo ‘¿Qué hacemos en este restaurante de mie…? Vayamos a casa a escuchar música y tomar’. Así fue”.

A pesar de que la pareja apenas suma unos meses de relación, el vínculo avanza rápidamente. “Hoy estamos hablando de la convivencia, justamente. Esto va muy rápido. En serio. El cazador cazado. Es muy linda”, reconoció él entre risas.