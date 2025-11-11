El sorprendente hallazgo de Celeste Cid y Santiago Korovsky en plena salida nocturna

Santiago Korovsky y Celeste Cid compartieron el momento en que se encontraron a una zarigüeya llevando en el lomo a sus crías (Instagram)

Desde mediados de 2024, Celeste Cid y Santiago Korovsky se ganaron un lugar entre las parejas más queridas y naturales del ambiente del espectáculo. No fueron solo las fotos de viaje, las anécdotas divertidas o los bloopers domésticos lo que enamoró a sus seguidores, sino la forma en la que ambos supieron sortear momentos difíciles con una buena dosis de humor. Esta semana, la dupla volvió a protagonizar un episodio viral en redes: un insólito, pero entrañable encuentro con una zarigüeya y sus crías, que revolucionó los perfiles con ternura y carcajadas.

El artífice del momento fue el propio Santiago. Mientras él y Celeste daban una caminata nocturna, se toparon con una zarigüeya paseando por la vía pública con sus crías prendidas al lomo y algunos pequeños intentando no caerse. “¡Ay, los hijitos, boludo! Es una comadreja y tiene los hijitos arriba que se le caen y se suben”, se la escucha decir, fascinada, a Celeste en el video que inmortalizó la secuencia, confundiendo al animal con una zarigüeya.

El asombro y la ternura invadían la voz de la actriz, mientras observaba cómo los pequeños marsupiales luchaban por subir al lomo materno. La escena, lejos de calmarse, tuvo un giro inesperado: la zarigüeya y sus crías se metieron adentro de un edificio por medio de un tubo, dejando a Celeste exclamando nuevamente. “Ay, mi vida, quiere entrar ahí. Ay, mi amor”, completamente cautivada por lo que acababan de presenciar. La actriz quedó tan impactada que su pareja no dudó en capturar su reacción en una foto, sumando así una nueva anécdota a la colección que ambos construyen día a día.

Desde su cuenta, Korovsky aportó el otro costado de la anécdota. “En realidad yo me asusté y Celeste empatizó con ella”, reconoció el también creador de División Palermo, quien agregó sobre los particulares sonidos de fondo en el video: “La ‘música de terror’ son las campanas de la iglesia que le dan el toque”.

Su sentido del humor no tardó en recibir respuesta y comentarios de sus fans, felices ante la espontaneidad de la pareja. Una de las frases más repetidas aludía al guiño de Los Simpsons.“A la grande le puse Cuca”, cita del episodio “Marge contra el Monorriel”, donde la familia se encuentra con una zarigüeya. El propio compañero de elenco de Korovsky, Jonatan Jairo Nugnes, se sumó a la movida: “¿Llegué tarde para decir: ‘A la grande le puse Cuca’?”. Santiago, como cierre del mini-episodio, sumó: “Los Simpsons más vigentes que nunca”.

Este tipo de situaciones y gestos virales se han convertido en marca registrada para Cid y Korovsky. Basta mirar atrás unos meses para recordar que en agosto, Celeste intentó dar un paso más en la relación e invitó a sus suegros a cenar en su casa. El objetivo: agasajar a los padres de Santiago con una receta especial aprendida en una clase de cocina. Sin embargo, el plan romántico y familiar terminó en un inesperado blooper doméstico digno de los mejores sketches: una llamarada en la cocina sorprendió a todos y el momento, lejos de tensionar el clima, desencadenó una ola de risas entre los presentes.

El mayor testigo y cómplice de aquella noche fue André Horvilleur, el hijo que Celeste tuvo con Emmanuel Horvilleur, quien no dudó en registrar el blooper y compartirlo en las redes sociales de su mamá. En el video, la actriz combate el fuego improvisado mientras los comensales se divierten con la secuencia. “Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Cid junto al hashtag “Puede fallar”, recuperando el espíritu de quienes eligen reírse de sí mismos.

Korovsky tampoco se quedó al margen y replicó la publicación con una frase que resumió el buen humor que ambos abonan en su vínculo.“Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás”. Enseguida, entre risas, aclaró: “La receta no incluía el flambeado”.

Las respuestas del público no tardaron en llegar y celebraron la espontaneidad de la pareja: a fuerza de pequeñas historias y grandes encuentros, Celeste y Santiago demuestran que el amor y la felicidad están en esos imprevistos que marcan la memoria y refuerzan la complicidad. Ya sea en una calle, en la cocina o frente a una zarigüeya, la vida juntos se cocina mejor cuando hay ternura, humor y mucha empatía, y cuando Los Simpsons, inevitablemente, siempre tienen una frase para acompañar la próxima aventura.