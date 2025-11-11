Teleshow

El sorprendente hallazgo de Celeste Cid y Santiago Korovsky en plena salida nocturna

La actriz y el creador de División Palermo compartieron una llamativa secuencia que generó furor entre sus seguidores

Guardar
Santiago Korovsky y Celeste Cid compartieron el momento en que se encontraron a una zarigüeya llevando en el lomo a sus crías (Instagram)

Desde mediados de 2024, Celeste Cid y Santiago Korovsky se ganaron un lugar entre las parejas más queridas y naturales del ambiente del espectáculo. No fueron solo las fotos de viaje, las anécdotas divertidas o los bloopers domésticos lo que enamoró a sus seguidores, sino la forma en la que ambos supieron sortear momentos difíciles con una buena dosis de humor. Esta semana, la dupla volvió a protagonizar un episodio viral en redes: un insólito, pero entrañable encuentro con una zarigüeya y sus crías, que revolucionó los perfiles con ternura y carcajadas.

El artífice del momento fue el propio Santiago. Mientras él y Celeste daban una caminata nocturna, se toparon con una zarigüeya paseando por la vía pública con sus crías prendidas al lomo y algunos pequeños intentando no caerse. “¡Ay, los hijitos, boludo! Es una comadreja y tiene los hijitos arriba que se le caen y se suben”, se la escucha decir, fascinada, a Celeste en el video que inmortalizó la secuencia, confundiendo al animal con una zarigüeya.

El asombro y la ternura invadían la voz de la actriz, mientras observaba cómo los pequeños marsupiales luchaban por subir al lomo materno. La escena, lejos de calmarse, tuvo un giro inesperado: la zarigüeya y sus crías se metieron adentro de un edificio por medio de un tubo, dejando a Celeste exclamando nuevamente. “Ay, mi vida, quiere entrar ahí. Ay, mi amor”, completamente cautivada por lo que acababan de presenciar. La actriz quedó tan impactada que su pareja no dudó en capturar su reacción en una foto, sumando así una nueva anécdota a la colección que ambos construyen día a día.

El guió a Los Simpsons
El guió a Los Simpsons que desató la secuencia de la pareja

Desde su cuenta, Korovsky aportó el otro costado de la anécdota. “En realidad yo me asusté y Celeste empatizó con ella”, reconoció el también creador de División Palermo, quien agregó sobre los particulares sonidos de fondo en el video: “La ‘música de terror’ son las campanas de la iglesia que le dan el toque”.

Su sentido del humor no tardó en recibir respuesta y comentarios de sus fans, felices ante la espontaneidad de la pareja. Una de las frases más repetidas aludía al guiño de Los Simpsons.“A la grande le puse Cuca”, cita del episodio “Marge contra el Monorriel”, donde la familia se encuentra con una zarigüeya. El propio compañero de elenco de Korovsky, Jonatan Jairo Nugnes, se sumó a la movida: “¿Llegué tarde para decir: ‘A la grande le puse Cuca’?”. Santiago, como cierre del mini-episodio, sumó: “Los Simpsons más vigentes que nunca”.

Este tipo de situaciones y gestos virales se han convertido en marca registrada para Cid y Korovsky. Basta mirar atrás unos meses para recordar que en agosto, Celeste intentó dar un paso más en la relación e invitó a sus suegros a cenar en su casa. El objetivo: agasajar a los padres de Santiago con una receta especial aprendida en una clase de cocina. Sin embargo, el plan romántico y familiar terminó en un inesperado blooper doméstico digno de los mejores sketches: una llamarada en la cocina sorprendió a todos y el momento, lejos de tensionar el clima, desencadenó una ola de risas entre los presentes.

En un intento de impresionar a los padres de Santiago Korovsky, Celeste Cid los invitó a comer y el resultado terminó en un incendio en la cocina (Instagram)

El mayor testigo y cómplice de aquella noche fue André Horvilleur, el hijo que Celeste tuvo con Emmanuel Horvilleur, quien no dudó en registrar el blooper y compartirlo en las redes sociales de su mamá. En el video, la actriz combate el fuego improvisado mientras los comensales se divierten con la secuencia. “Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Cid junto al hashtag “Puede fallar”, recuperando el espíritu de quienes eligen reírse de sí mismos.

Korovsky tampoco se quedó al margen y replicó la publicación con una frase que resumió el buen humor que ambos abonan en su vínculo.“Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás”. Enseguida, entre risas, aclaró: “La receta no incluía el flambeado”.

Las respuestas del público no tardaron en llegar y celebraron la espontaneidad de la pareja: a fuerza de pequeñas historias y grandes encuentros, Celeste y Santiago demuestran que el amor y la felicidad están en esos imprevistos que marcan la memoria y refuerzan la complicidad. Ya sea en una calle, en la cocina o frente a una zarigüeya, la vida juntos se cocina mejor cuando hay ternura, humor y mucha empatía, y cuando Los Simpsons, inevitablemente, siempre tienen una frase para acompañar la próxima aventura.

Temas Relacionados

Santiago KorovskyCeleste CidZarigüeyaDivisión PalermoLos SimpsonsCuca

Últimas Noticias

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

La modelo reveló la charla íntima que tuvo con su excompañera, que abandonó el reality culinario para regresar a Londres con Enzo Fernández y sus hijos

El consejo de Evangelina Anderson

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

La mujer de 47 años compartió una vivencia única junto a su esposo y su relato generó asombro y risas en el estudio

Fue a Ahora Caigo y

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

El grupo liderado por Chano Moreno Charpentier mostrará las canciones de El regreso, su primer disco en diez años, y repasará su trayectoria

Tan Biónica vuelve a los

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

La joven reconoció la tristeza y el miedo que atraviesa por la falta de confianza y complicidad de su entorno más íntimo

Marta Fort y el dolor

Come from away conquistó Madrid con 6 premios y una gran ovación: “Contar esta historia fue un privilegio”

La obra dirigida por Carla Calabrese, inspirada en los atentados a las Torres Gemelas, se lució en la gala de los Premios del Teatro Musical español

Come from away conquistó Madrid
DEPORTES
Lamine Yamal se bajó a

Lamine Yamal se bajó a último momento de la convocatoria de España y desató un escándalo en su selección: “No creo que sea muy normal”

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

TELESHOW
El consejo de Evangelina Anderson

El consejo de Evangelina Anderson a Valentina Cervantes antes de su salida de MasterChef Celebrity

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

Come from away conquistó Madrid con 6 premios y una gran ovación: “Contar esta historia fue un privilegio”

INFOBAE AMÉRICA

La ley de pena de

La ley de pena de muerte para terroristas superó la primera votación en el Parlamento de Israel

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico

La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los “kids pretos”, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Margaret Atwood reveló cómo la dictadura argentina influyó en “El cuento de la criada”