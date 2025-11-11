El gesto de Natalie Pérez a su suegra Linda Peretz luego de su histórico regreso al teatro: “Cambió mi suerte”

El apoyo de Natalie Pérez en el regreso de Linda Peretz al escenario

La noche del lunes 10 de noviembre, el Teatro Regina de Buenos Aires fue el escenario de un gesto familiar y artístico cargado de emoción. Natalie Pérez, actriz y cantante de reconocida trayectoria, acompañó a su suegra Linda Peretz durante la última función del año de la obra unipersonal No seré feliz, pero tengo marido, presentada en el marco del ciclo benéfico TEATRÍSIMO. La presencia de la cantante y el mensaje que compartió públicamente pusieron de relieve el valor de los lazos familiares en el mundo del espectáculo argentino.

Luego de guardarlo un tiempo en el ambiente privado, Pérez anunció hace un mes que está en pareja de Tomás Rottemberg, el hijo de Linda y el productor Carlos Rottemberg. Desde ese momento se mostró cómplice con su suegra, acompañándose mutuamente en momentos claves, es por eso que el lunes por la noche no solo asistió a la función, sino que también expresó su emoción y apoyo a Peretz a través de sus redes sociales. En su publicación, la artista compartió la alegría de haber presenciado la obra en vivo: “Tenía planes de ver este unipersonal en VHS, pero ayer cambió mi suerte y la pude ver en vivo. Linda Peretz, qué emoción verte en el escenario”. El mensaje, acompañado de un corazón azul, evidenció la cercanía y admiración que une a ambas figuras.

No seré feliz, pero tengo marido, escrita por Viviana Gómez Thorpe y dirigida por Manuel González Gil, es una obra emblemática en la carrera de Peretz. Desde su estreno, el unipersonal se destacó por su humor ácido y su mirada lúcida sobre las relaciones, consolidando a Peretz como una figura central del teatro argentino. La función especial en TEATRÍSIMO permitió a la actriz reencontrarse con su público y celebrar una trayectoria marcada por el carisma y la sensibilidad.

"Que emoción verte en el escenario", Natalie estuvo presente en la última función de Teatrísmo (Instagram)

La función, realizada a las 20:30, marcó el cierre de la temporada de TEATRÍSIMO, un ciclo con larga tradición en la escena porteña. El evento tuvo carácter solidario, ya que la recaudación se destinó íntegramente a La Casa del Teatro, institución que desde hace más de 80 años brinda apoyo a artistas mayores en Argentina, y que preside Linda. El ambiente en el Teatro Regina estuvo impregnado de entusiasmo y reconocimiento, tanto por el regreso de Peretz al escenario como por el objetivo benéfico de la velada.

Esta no es la primera vez que suegra y nuera se encuentran para vivir una velada a puro teatro. Semanas atrás, Linda y Natalie protagonizaron su primera salida pública como suegra y nuera, marcando así el inicio de una nueva etapa en su relación familiar. La cita tuvo lugar en la emblemática Casa del Teatro, y las cámaras captaron cada instante, dejando a la vista la química y la complicidad entre las dos mujeres.

Linda Peretz y Natalie Pérez a pura complicidad (Captura Instagram)

En las imágenes registradas durante el encuentro, se pudo ver a Linda apostando al brillo con gafas espejadas, sombrero claro y abrigo negro, mientras que Natalie optó por una campera gamuzada color camel, suéter rojo y un collar de flores, reflejando un estilo personal fresco y relajado. En una de las fotos, se las observa conversando animadamente antes de posar para los flashes; los gestos de simpatía y los abrazos espontáneos entre ambas evidencian la buena sintonía y la alegría de compartir el momento.

Sonrientes frente al banner del teatro, la energía positiva de la dupla se percibió tanto en las expresiones como en la naturalidad para enfrentar cámaras y público. Esta primera aparición conjunta deja en claro que la relación entre nuera y suegra comenzó con el pie derecho, marcando el inicio de una etapa cargada de cercanía, distensión y buena química familiar.