Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”

Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manuel con emotivas fotos en redes sociales

Hace tres semanas la vida de Alejandra Maglietti cambió para siempre. Este domingo, compartió las primeras fotos junto a su hijo recién nacido, Manuel. La panelista de Bendita (El Nueve) hizo pública la imagen y un extenso mensaje en redes sociales, transmitiendo sus sensaciones y emociones como madre primeriza. La llegada de Manuel marcó un cambio vital para ella y su pareja, Juan Manuel, que optaron por mantener un perfil bajo durante el embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada publicó varias imágenes de su hijo, acompañada de un mensaje en el que detalla los cambios y desafíos vividos en las primeras semanas de la maternidad. “Les quiero presentar a Manu. Mañana se cumplen 3 semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido”, escribió la panelista, reflejando la dimensión emocional del momento.

Se refirió también a la necesidad de alejarse temporalmente de las redes sociales. “Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más”, expresó, marcando un cambio de prioridades a partir del nacimiento de su hijo. La relación con su pareja, Juan Manuel, permanece alejada del foco mediático y ambos optaron por una esfera de mayor intimidad durante el embarazo y el nacimiento de Manuel.

En este contexto familiar, la llegada del bebé es percibida como un evento transformador. “Y qué decirles… es lo más lindo que viví en mi vida. Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa”, continuó la panelista.

El agradecimiento y la emoción ocuparon un lugar central en su mensaje. “Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Me siento profundamente agradecida y feliz. Bienvenido Manuel, sos nuestro regalo más hermoso”, concluyó la publicación la abogada.

El nacimiento de Manuel fue anunciado por Bendita, donde Maglietti se desempeña como panelista. La noticia se comunicó durante una pausa de la rutina habitual, convirtiéndose en uno de los episodios más celebrados por sus compañeros y por Beto Casella, su conductor. Los integrantes celebraron la llegada del bebé con aplausos en el piso y la exhibición de la primera foto del recién nacido en pantalla gigante.

Durante el anuncio, el presentador dijo: “Ha nacido Manuel”. Luego, aprovechó la instancia para compartir información sobre el parto: “Fue cesárea programada, ahí estuvo toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo y ahora todos pendientes sin molestarla, haciéndole saber que esta familia está pendiente”, aseguró en el programa.

Uno de los datos más comentados aquella noche fue el peso del bebé: Manuel nació con 4,200 kilos, un hecho que generó bromas y comentarios sobre el tamaño del recién nacido. “Se notaba que iba a ser grandote”, afirmó el periodista deportivo Horacio Pagani, también presente en el ciclo. “Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo”, aportó Casella.

El nacimiento de Manuel fue anunciado en vivo en el programa Bendita, generando gran repercusión (Video: Bendita, El Nueve)

La producción enfatizó la intención de acompañar a la panelista sin invadir su privacidad. “No queremos invadirla porque la mamá quiere estar tranquila, con la criatura y con el papá”, explicó Beto, subrayando el respeto por el proceso de adaptación que atraviesan Maglietti y su pareja.

La publicación en redes sociales alcanzó rápidamente una alta repercusión por las tiernas imágenes del bebé. Mensajes de felicitaciones y muestras de cariño se multiplicaron tanto de parte de seguidores como de colegas del medio artístico.