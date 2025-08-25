El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

El Puma Goity inició una nueva relación amorosa con una escribana llamada Carolina Ramayón (Video: Infama/ América)

Al gran momento laboral que atraviesa el Puma Goity, de gira con Cyrano, obra con la que viene cosechando premios y localidades agotadas función a función, y con su papel en El Encargado que tendrá su serie propia, se suma una buena noticia sobre su corazón.

El actor, desde este verano, estaría en pareja con una escribana a la que conoció durante la última temporada teatral en Mar del Plata. Laura Ubfal contó la novedad en Infama (América TV) sobre la nueva oportunidad que él le estaría dando al amor.

“La novia se llama Carolina Ramayón, es una escribana nacida en Santa Fe y vive en Buenos Aires. Es divina y el Puma está feliz”, aseguró la periodiosta. Según relató en el programa, un amigo empresario llamado Marcelo González habría sido el intermediario entre el actor y su nueva pareja.

Carolina Ramayón, la nueva pareja de Goity, es una escribana santafesina que se mudó a Buenos Aires para apostar por su relación con el actor (Infama, América)

La periodista reveló que la pareja se conoció mientras el actor trabajaba en el teatro Tronador. Sin embargo, terminó mudándose a un departamento de Capital Federal para estar junto a su nuevo amor. Según contó, la mujer tiene un buen pasar económico y es más joven que el Puma.

Pese a que abandonó su vida en Mar del Plata, la periodista detalló que también ella viaja muchísimo por trabajo y por ocio. Además, aunque es soltera y no tiene hijos, tiene ahijados y sobrinos muy cercanos a los que adora y es muy familiera.

El Puma Goity, por su parte, es dueño de una vida privada discreta. Es padre de dos hijos: Bautista, a quien tuvo con Marcela Fernández Mouján y Valentín, fruto de su relación con María Martha Zartmann.

Goity celebró el Martín Fierro de oro y adelantó la cuarta temporada de 'El Encargado'

Hace varias semanas, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), compartió su alegría por el Martín Fierro de oro que recibió durante la entrega de la primera edición de los Martín Fierro de Teatro, y para los fanáticos de El Encargado, adelantó lo que se viene para la cuarta temporada.

El actor, que interpreta a Matías Zambrano en la comedia negra, contó que acaban de terminar las grabaciones de la serie de Disney+. “En principio se viene la temporada cuatro de El Encargado. La terminamos de filmar la semana pasada. Es una temporada que está más jugada a la comedia”, contó.

“Se van a reír mucho. Es desopilante lo que han escrito Gastón Duprat y Mariano Cohn. Nos sorprendió a todos y está extraordinaria. Esa la terminamos de grabar”, señaló. Luego, se refirió a la versión de que su personaje tendrá su propia serie, un spin-off muy esperado por los seguidores de la producción. “Vamos a ver. Si todo viene bien... No me permiten hablar mucho, pero viene bien”, contó, revelando que está en proceso el proyecto.

El spin-off de 'El Encargado' está en desarrollo y generó expectativas entre los seguidores de la serie

También compartió la emoción que sintió su madre al llevarse el oro en la entrega de APTRA. “Cuando a mi mamá le di el Martín Fierro nos abrazamos mucho. Abrazos y miradas que son lo más lindo. ‘Cuando el verdadero amor existe, cada palabra dicha se vuelve triste’, dice Cyrano. Son hermosas esas palabras”, expresó.

Incluso hoy la estatuilla no se encuentra en su casa. “El Martín Fierro lo tiene mi madre. Se lo acabo de entregar. No la pude visitar antes y hoy cumple sus primeros 94 años. Así que le obsequié este Martín Fierro de oro para que lo tenga en su casa”, resaltó.

El actor destacó el galardón, que por primera vez distinguió al teatro: “El Martín Fierro es lo más importante que tenemos en la Argentina, le aporta al teatro una enorme visibilidad, pero lo más hermoso fue el aplauso de los colegas. No sirve de nada que te vaya bien en tu carrera si no tenés el reconocimiento de tus pares, que en definitiva saben bien lo que es uno. Fue el premio más grande y me lo voy a llevar toda la vida. Fue muy muy emotivo”.