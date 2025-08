Benjamín Vicuña y Anita Espansandín: ¿escapada romántica a Uruguay para superar una crisis?

Benjamín Vicuña y su novia, Anita, regresando al país desde Uruguay (RS Fotos)

Recordemos: la vida de Benjamín Vicuña se puso patas para arriba luego de que decidiera revocarle el permiso de viaje de sus dos hijos a la China Suárez. Lo que siguió fue un duro posteo por parte de la actriz, acusándolo de mal padre, de tener una adicción y de haberla engañado mientras estaba embarazada de Amancio, su segundo hijo. Al parecer, las palabras de la actriz de Casi Ángeles habrían generado rispideces en la relación de Vicuña con su actual pareja, Anita Espansandín.

Así lo informó en Intrusos (América TV) la panelista Paula Varela: “El tema es que el posteo de la China Suárez, aquel que titulo ‘el padre del año’. Ese posteo retumbó en la relación”.

Acaso como para refutar que la pareja esté en crisis, lo que es un hecho es que decidieron pasar un fin de semana romántico en Colonia, Uruguay, según pudo comprobar Teleshow, cuando se los vio emprendiendo el regreso a Buenos Aires.

Según detallo Varela en Intrusos, “Cuando lo lee Anita le pide explicaciones a Benjamín y Benjamín se tuvo que sentar con Anita para explicar este posteo, para dar cuantas de todo esto”. El tema que más llamó la atención de la arquitecta fue el que aludía a supuestas adicciones.

Según contaron en Intrusos, "El tema es que el posteo de la China Suárez, aquel que titulo ‘el padre del año’. Ese posteo retumbó en la relación” (RS Fotos)

Sin embargo, el actor chileno se tomó el tiempo para hablar en profundidad el tema con su novia y dejar en clara toda la situación. “Ahí se detuvieron, eso fue importante. Ella tiene hijos con su exmarido y comparten. Tuvo que dar explicaciones y ahí ella, por primera vez, le tuvo que explicar que tenía que ver con las adicciones, le dijo la verdad, le contó que en este momento él está bien“.

“Anita nunca había visto situaciones de adicciones al lado de él, para ella era algo desconocido”, continuó la panelista y fue en ese momento cuando Rodrigo Lussich recordó que Adrián Pallares había contado que se trataba de una adicción al sexo, pero la periodista lo desmintió: “Es otro tipo de adicción la que le contó Benjamín a ella y le contó cómo pudo salir o no salir, cómo es la pelea diaria o no. Le dio muchos detalles y fue un gran tema en la pareja”.

En este contexto de turbulencia familiar, Vicuña habló con Desayuno Americano (América). “Bien, estoy bien, con mi chiquito, gracias por no grabarlo. Estamos terminando las vacaciones de invierno, así que bien, con Benicio, Beltrán y Bauti, y bueno, Magnolia y Amancio que están en Turquía y vuelven estos días de las vacaciones”, comenzó diciendo ante las cámaras.

La mirada del periodista se volvió ineludible: ¿hubo un acuerdo con la China Suárez sobre la crianza compartida, cómo continuarían los días de los menores finalmente? El intérprete bajó el tono y buscó la comprensión de todos: “Chicos, no podemos seguir hablando más del tema porque la verdad es que no da para más. Hay un arreglo, por supuesto... bueno, no hay un arreglo, estamos buscando una manera para que puedan estar con su mamá y puedan estar conmigo, para que vayan al colegio. Y bueno, vamos a encontrarle la vuelta”.

Benjamín Vicuña y la China Suárez: su pasado suele volver en forma de posteos incendiarios por parte de su ex...

Un tema que late y duele para el actor de origen chileno es la exposición mediática de sus hijos. “Son muy chiquitos y es un tema delicado, pero me imagino que en su momento vamos a hablar de eso”, aseveró el actor.

En un momento el cronista intentó realizar un paralelismo con la situación de Nicolás Cabré, quien permitió que su hija Rufina permaneciera en Turquía junto a su madre, la China Suárez. Pero Vicuña traza un límite claro: “No me hagas hablar de Rufina, la amo, tiene un vínculo súper lindo con Nico, pero cada uno educa y cada uno hace lo que puede”.