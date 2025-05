La reacción de Alejandra Maglietti a ver a su ex Jonás Gutiérrez tocando la guitarra en la calle: “No lo conozco”

La reacción de Alejandra Maglietti a ver la nueva vida de Jonás Gutiérrez

Pocos futbolistas logran una conexión tan profunda con una ciudad extranjera como la que construyó Jonás Gutiérrez con Newcastle upon Tyne. Más allá de los años de gloria deportiva, el exjugador argentino volvió a aparecer en el centro de esa localidad inglesa, no como atleta sino como músico callejero. Sentado frente al Monumento a Grey, con una guitarra acústica sobre las piernas, Gutiérrez interpretó “En la orilla de mi cama”, un tema de la banda argentina La Contra. Alejandra Maglietti, la expareja del deportista, reaccionó sin piedad.

La escena no fue un simple episodio de improvisación artística. Desde su cuenta de Instagram, el “Galgo” compartió el video del momento con un mensaje emotivo: “Mi ciudad, mi hogar. Soy un geordie, amo esta ciudad, amo a esta gente. Gracias por todo Newcastle, un sueño hecho realidad tocar la guitarra en el monumento”. La publicación rápidamente generó repercusión, tanto en Inglaterra como en Argentina.

La grabación de Jonás Gutiérrez cantando en la vía pública no solo circuló por plataformas digitales, sino que alcanzó también la pantalla de Bendita, el programa televisivo de El Nueve conocido por su estilo irreverente y humorístico. La escena fue emitida durante la edición del miércoles, cuando el conductor Beto Casella la introdujo con una mención directa al pasado amoroso del protagonista: “Estuvo vinculado afectivamente con alguien de este programa, y ahora toca la guitarra en la calle”.

La alusión apuntaba a Alejandra Maglietti, panelista del ciclo y expareja del exfutbolista, con quien compartió una relación durante cinco años. En el estudio, el tono del programa se mantuvo dentro del registro habitual: entre bromas y sarcasmo, los panelistas reaccionaron al video con comentarios punzantes. Edith Hermida fue una de las que intervino con una frase cargada de picardía: “A la que te jedi (SIC) le agarró calor”, mientras Maglietti se abanicaba con una hoja y sonreía.

Como es usual en el formato del programa, el material audiovisual original fue editado con recursos cómicos, mezclando fragmentos del clip de Gutiérrez con otros videos para reforzar el tono humorístico del segmento. El contraste entre la melancolía de la escena en Inglaterra y la ironía del tratamiento televisivo local fue central en el efecto generado.

Jonas Gutiérrez tocó la guitarra en las calles de Newcastle

La reacción de la panelista fue inmediata y se dio en dos niveles: físico y verbal. Mientras se abanicaba con una hoja, como si el calor la tomara por sorpresa, lanzó con una sonrisa: “No lo conozco”, una frase tajante que desató risas en el piso.

El intercambio no terminó ahí. Luego de que Beto Casella propusiera un debate al equipo sobre cómo preferirían ver a una expareja—“triunfando o en la ruina”—, Edith Hermida respondió sin filtros: “Yo lo quiero ver en la ruina, mal, hecho pelota”. Maglietti, lejos de incomodarse, rió ante la declaración, sumándose al tono general del programa.

En lo personal la abogada se encuentra en el mejor momento. Está esperando a su primer hijo junto a Juan Manuel y en sus redes sociales comparte los tiernos momentos con la panza.

Desde el balcón de su casa y bajo un sol resplandeciente, la abogada compartió un breve clip en el que exhibía su incipiente “pancita” de casi 6 meses. Con una sonrisa radiante, buscó transmitir la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa junto a su pareja. Sin embargo, el foco de la atención no se dirigió a su emotivo mensaje, sino que al excesivo uso de filtros de embellecimiento aplicados al video​.

A las críticas que esto generó, la periodista respondió en su programa de radio. “Hace un año y medio estoy toda destrozada. Después me pongo filtro y me critican”, se quejó a modo de broma. Luego, explicó el trasfondo del chiste para quienes no estaban enterados. “Porque subí un video a TikTok que parezco hecha con inteligencia artificial y se hizo viral. Me criticaban todos, pero che, todos se ponen filtros, ¿yo no me puedo poner un filtro?“, preguntó en la mesa.