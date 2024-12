La sugerente foto que publicó Rodrigo de Paul luego de la canción que Tini Stoessel le habría dedicado

Rodrigo de Paul compartió en sus redes una foto luciendo su cuerpo y los fans de Tini Stoessel repararon en un detalle (Instagram)

El jueves de esta semana Tini Stoessel lanzó su flamante canción llamada “El Cielo” que llegó acompañada por un videoclip en donde aparece bailando al aire libre. El tema no tardó en despertar especulaciones acerca de a quien estaba dedicado y el nombre de Rodrigo de Paul no tardó en aparecer. “Te juro al cien que a mí también me dolió, oh-oh/ Lo que pasó entre tú y yo, yo/ Fue lindo mientras duró-ró”, canta la artista. Ahora el futbolista del Atlético de Madrid reapareció en las redes.

Un día después de la publicación, De Paul compartió dos fotos en su cuenta de Instagram. En una aparece luciendo su trabajado cuerpo y los tatuajes que lleva en sus brazos, pecho y abdomen. Allí aparece todavía el “Tini” que se hizo justo arriba de su ombligo en el primer cuatrimestre de 2023, cuatro meses antes de blanquear el final de su relación. Un detalle significativo que no pasó desapercibido para los fans de la cantante de “Miénteme” y “La_Original.mp3″.

Además, el jugador de la selección argentina agregó otra foto en la que aparece luciendo unos lentes de sol muy particulares y al posteo lo completó con un enigmático mensaje. A falta de palabras, solo puso junto a las imágenes un emoji de un reloj de arena. Todo esto consiguió que los seguidores de la artista, como aquellos que apoyaban a la pareja, suelten sus opiniones.

“Amo el ‘Tini’ ahí”, “lo único que leí es que dice ‘Tini’ en el ombligo”, “las girls mirando si sigue diciendo su nombre’”, “ese tatuaje en el ombligo me mata” e incluso uno en especial destacó cómo el mantener el nombre de su exnovia sin taparlo era todo un gesto de amor. “¡No sabés lo que te banco y la bronca que me da que te expongan así! Porque errado o no te la jugaste por lo que vos creías! ¡Y encima seguía jugándotela con esa foto! Si eso no es ser un campeón, ¡no sé que es! Evidentemente te enamoraste”, afirmó una de sus seguidoras.

Pero no fue todo. El mediocampista cuando publicó el posteo en sus stories de Instagram eligió también una canción, pero de Bad Bunny. Una elección musical que no parece azarosa. “Espero que no sea tarde/ A mí no me exija’, Bad Bunny no es alcalde/ No me des tu número, yo nunca voy a llamarte/ Dejen de comparar, saben que soy aparte/ Disfruten y ya, cada cual hizo su parte, sí”, canta el puertorriqueño en su tema “Nadie sabe”.

En agosto del año pasado Ángel de Brito habló del tattoo que mostró el jugador en un partido que jugó con el Atlético de Madrid frente al Team K-League. “Hablé del tatuaje también. Esta semana trascendió que Rodrigo De Paul se había tatuado el nombre de Tini arriba de su ombligo. Muchos dijeron ‘no dice Tini, dice time’”, contó el conductor de LAM.

“Bueno, no. No dice ‘time’, dice ‘Tini’, se lo pregunté al protagonista. Tienen el mismo sol que es anterior y luego apareció este. Se lo realizó hace cuatro meses, pero es la primera foto que lo agarran así”, aseveró el periodista, mientras agregaba que según le dijo el mismo futbolista no tenía intenciones de taparse el tatuaje, algo que cumplió.

También el animador compartió un fragmento de su charla con Rodrigo en donde compartía sus sensaciones por la separación. “‘Hola, Ángel, querido. Un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, ni nada, pero la verdad que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones que dijeron y seguir cada uno por su lado’. Me agregó una frase que me llamó la atención, ‘y poder empezar desde otro lado’”, contó.