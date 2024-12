Tini Stoessel inaugura una nueva etapa en su música con el estreno de “El cielo”

Tini Stoessel lanzó su nueva canción El Cielo, y dejó atrás la etapa de Mechón de pelo (Instagram)

Luego de haber superado una etapa más confesional, en donde expuso varios de sus problemas más íntimos a través del álbum Un mechón de pelo, Tini Stoessel está lista para abrir un nuevo ciclo en su recorrido musical. Así, este jueves por la noche estrenó la canción “El cielo”, en donde aparece en un registro nuevo para ella, aunque bastante recurrente en el pop de los últimos quince años: una fusión entre el dance y toques afrobeats.

En la letra, la cantante reflexiona sobre una experiencia amorosa del pasado (¿Rodrigo de Paul?) sin mostrar remordimientos y dispuesta a pasar de página. Este lanzamiento llegó acompañado de un videoclip grabado en Buenos Aires bajo las órdenes de la directora Malu Boruchowicz. En la pieza, a Tini se la ve bailando libre, rodeada de amigos y con la intención de transmitir una nueva energía. “SALIOOOOO EL CIELO. Les dejo el link en mi bio, mis amores. Espero que lo disfruten mucho. Lxs amo”, escribió Stoessel en el pie de un posteo que realizó este jueves en su cuenta de Instagram para celebrar su lanzamiento.

Tini Stoessel estrenó su nueva canción titulada "el cielo"

Con este nuevo tema, la artista cierra un ciclo introspectivo, donde mostró su costado más vulnerable, a través de un álbum en el que reflejó sus costados más intensos y con una serie de shows en los que puso en escena la colección que armó para Un mechón de pelo. Este año, además, cristalizó una colaboración con Coldplay: la canción “We Pray”, la cual apareció en el último álbum de los británicos, Moon Music.

Esta unión le permitió a Tini pisar escenarios mundiales como el estadio Croke Park de Dublín, Rockefeller Plaza en Nueva York y hasta su debut en el emblemático Saturday Night Live, siendo la primera cantante argentina en presentarse en ese clásico ciclo de la televisión estadounidense.

La letra completa de “El cielo”, nuevo tema de Tini Stoessel

Ojalá siguiera enamorá' de vos

Ojalá te viera como me ves vos

Mi corazón no te siente aunque te ve

Ojalá no fuese tuya esta canción

Si te mentí, baby, te pido perdón

Si yo intenté quedarme y no me salió

Te juro al cien que a mí también me dolió, oh-oh

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Fue lindo mientras duró-ró

Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada

Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó

Justo en el momento en el que yo te abrazaba

Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo

Lo que pasó entre tú y—

Cuando dices que no soy la misma de antes

Cuando dices que nunca te vi suficiente

Perdona, vos también decidiste quedarte

Pero al menos hoy yo te lo digo de frente

¿Qué nos pasó que no duró?

Nuestra canción se acabó de la nada

Si nos queríamos tanto y ahora no

Si nos queríamos tanto y no hay nada

Si el amor se acabó de la nada

Si el amor se me fue de la nada

En realidad no fue de la nada, eh-eh

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Fue lindo mientras duró-ró

Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada

Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó

Justo en el momento en el que yo te abrazaba

Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo

Lo que pasó entre tú y—

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Lo que pasó entre tú y yo