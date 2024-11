L-Gante salió al cruce de Mauro Icardi: “Que un millonario pida casa prestada es para estorbar”

L-Gante salió al cruce de Mauro Icardi: "Que un millonario pida una casa es para estorbar" (Video: DDM, América)

Antes de viajar con Wanda Nara rumbo a Uruguay, después de una semana muy agitada, L-Gante dio una nota a DDM a bordo de la camioneta de la conductora de Bake Off Famosos y terminó hablando del escándalo entre la expareja que terminó en manos de la Justicia.

“A Wanda la veo bien. La acompaño a todo lo que sea estar en bienestar. No me meto en sus problemas, pero sabe que acá cuenta con una gran persona”, comenzó diciendo, cauto sobre la polémica.

El cumbiero se mostró irónico por los mensajes que el futbolista compartió contra él en Instagram. “No lo pude ver porque me hackearon casi todas las redes y no estoy muy atento a eso, también por culpa del mismísimo”, señaló, picante, mientras a le preguntaban sobre por qué la empresaria no había ido a Tailandia en un viaje que tenía pendiente. “No tengo ni idea. Yo le pregunté lo mismo. Creo yo que es por el tema familiar. Quizás le convendría quedarse acá para que no hablen mal. Vos sabés que las personas que le quieren hacer daño aprovechan cada jugada”, afirmó.

L-Gante aseguró que estaba al tanto de que Wanda iba a ir a la casa de Santa Bárbara, encuentro que fue filmado por Icardi y derivó en una controversia. “Yo sabía. Estuve en esa casa, tengo algunas cosas mías ahí, pero para mí es simple. Que un millonario esté pidiendo casa prestada, eso es una tontería. Es alguien que quiere estorbar, nada más”, señaló. Mientras que sobre el escándalo previo que vivió la expareja en el Chateau Libertador, fue breve. “Me quedé esperando en el auto para no causar nada raro. No daría datos, pero fue un momento medio feo”, señaló.

“En las redes se habla de todo. Yo no había hablado mucho de ese tema. Creo yo que Wanda habrá estado mal porque creía que yo iba a estar pensando algo raro. Eso no me afecta y entiendo todo. Esa noche salimos nosotros y lo pasamos rebien”, señaló, sobre las imágenes que compartió Icardi en su cuenta de Instagram con una cronología del paso de su ex por el lugar en donde está viviendo en la actualidad.

“No me afecta, directamente. Yo veo las acciones del señor hace un montón, veo los mensajes y veo todo. Esa casa tiene cámaras. Sé las intenciones que tiene y no molesta”, se despachó Elián Valenzuela, su verdadero nombre. “¿No te sorprendió ver que la grabó? La grabó sin su consentimiento. Fue raro y me imagino que te habrá molestado”, indagó Mariana Fabbiani, recibiendo una drástica respuesta de L-Gante. “Eso es cosa de boludo”, lanzó.

“Creo que si yo fuera él estaría haciendo otra cosa, no sería tan insistente, pero no me meto. Que luchen por sus sueños”, aseguró el cantante sobre la actitud que tomó el jugador del Galatasaray. “Respeto cualquier situación y la apoyo en lo sentimental y todo lo que tenga que hacer”, expresó, sobre los turbulentos momentos que está viviendo la presentadora de Love is blind.

Mientras Wanda lo esperaba para embarcar juntos hacia el país vecino, el artista destacó el vínculo sentimental que lograron. “Es una relación de todos los días y, podría decir, de las que ya no existen. No es que somos una pareja de novios así nomás. Somos dos personas que entienden todo, se llevan muy bien y estamos para estar”, dijo, risueño. “Estamos ya desde hace 3 años la vengo viendo y conociéndola. Siempre respetando”, detalló.

¿Está en los planes de L-Gante casarse con Wanda Nara? “¡Qué pregunta! Haceme preguntas tranqui, después me meten presión y estoy al horno”, concluyó, entre risas. Unos minutos después las cámaras del mismo ciclo los mostraron minutos antes de embarcar, pero ella prefirió no realizar declaraciones y se marchó sin referirse a todo lo que está viviendo.