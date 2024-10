La sorprendente conferencia de prensa de la mamá de Martín Bossi

La madre de Martín Bossi en su día

En el marco del Día de la Madre, Martín Bossi decidió rendir homenaje a su madre, Nélida Raquel Álvarez de Bosi (sí, el apellido real lleva una sola “S”), mejor conocida como Kela, de una manera inusual y emotiva: una conferencia de prensa casera. En este evento improvisado, llevado a cabo en la intimidad de su hogar, la mujer se convirtió en la protagonista de un momento único, cargado de humor, ironía y, sobre todo, amor.

La escena comenzó con una pregunta formulada por su propio hijo: “Cincuenta años de maternidad, sabemos que estás emocionada, ¿a quién le quisieras agradecer por 50 años de maternidad? Soy Martín Bossi, tu hijo”, dijo el humorista, en un tono que dejaba entrever una complicidad familiar que trascendía la pantalla. Fue entonces que ella, lejos de perderse en sentimentalismos tradicionales, respondió con una claridad y desparpajo que sorprendió a todos. Asumiendo la voz de un futbolista tras el partido, declaró: “Bueno, no fue nada fácil, es un trabajo en equipo. Yo le tengo que agradecer a mi esposo, a los abuelos de los nenes, a la partera, al Concejo, al Chiqui Tapia, que me ayudaron a lograr los objetivos”. Un sutil guiño a los discursos típicos del fútbol que arrancó carcajadas entre los presentes.

Martín Bossi, su papá Jorge y su hermana Andrea

El clima distendido continuó cuando intervino Andrea, la hermana menor de Martín, abogada y seis años más joven. “Nélida, soy tu hija, ¿a quién le dedicás este día?”, le preguntó, sumándose al juego. Kela, manteniendo el tono futbolero y con una chispa de ironía, contestó con un guiño innegable: “A todos los que no confiaron en mí, a los cabeza de termo que no confiaron en mí y si tienen algún problema, Colombres 1680 1° piso, y no me aguantás un round”. La frase, una obvia referencia a la célebre respuesta de Diego Maradona tras su enfrentamiento con Julio César Toresani, se convirtió en el punto álgido de la conferencia, desatando risas incontenibles.

Luego fue el turno del yerno, quien con cucharon en mano –una imagen casi cinematográfica– lanzó su consulta con una sencillez que rozaba lo absurdo: “Kela, soy tu yerno, quería saber cómo arrancaste el día”. La respuesta no se hizo esperar, demostrando que el humor corría por sus venas tanto como por las de su hijo: “Mirando la carrera, a Colapinti, a Fitipalde, a Schumacher, a Batata Le Clerc”. Así, el toque surrealista de la lista de pilotos ficticios y reales dejó en evidencia la genialidad humorística de la mujer, logrando que Martín, quien observaba la escena, no pudiera contener la risa.

Martín Bossi y su mamá, Nélida Raquel Alvarez de Bosi, más conocida como Kela

Finalmente, fue su hijo quien cerró el ciclo de preguntas, con una solicitud que resonaba con solemnidad cómica: “Nélida, estamos esperando un mensaje para todas las madres de la República Argentina”. La respuesta fue tan rápida como impactante, sellando la conferencia con una frase que quedará grabada en la memoria de todos los presentes: “Si me equivoqué, lo pagué, pero la madre no se mancha”. De nuevo, un homenaje velado a Maradona, esta vez a su legendaria frase “La pelota no se mancha”, pronunciada en su partido de despedida.

El video de esta singular conferencia de prensa fue publicado en la cuenta de Instagram del humorista, acompañado por el mensaje: “Conferencia de prensa exclusiva. ¡Feliz día mamá! Te amo”. No tardó en viralizarse, y la respuesta de sus seguidores fue inmediata. “La fruta no cae lejos del árbol, me enseñó una amiga… nada más cierto jaja. Una genia”, comentaba una usuaria, mientras otros afirmaban: “¡Feliz día para Kela! Está más que claro que sos un personaje como tu madre”, y “¡Genia! Ahora sabemos a quién salió el súper genio de Martín”. La conexión entre madre e hijo, teñida de un humor que ambos comparten, quedó más que evidente en esta celebración tan peculiar.

Martín Bossi y su hermana Andrea, hoy abogada

La conferencia de Kela no solo fue una muestra de cariño, sino también una confirmación del legado humorístico que corre en la familia Bossi. Como si la vida misma fuera un escenario, ella demostró que el humor no entiende de edades ni de contextos, y que las madres, además de no mancharse, son también las mejores protagonistas de los momentos más inolvidables.