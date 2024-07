Marcelo Polino recordó cómo se fundió su marca de calzoncillos y quién lo ayudó en el tramo final

Marcelo Polino Habló Sobre Su Linea De Calzoncillos

Los primeros meses de 2010 Marcelo Polino sorprendió al anunciar que comenzaría una nueva etapa en su vida como empresario de la moda. Incluso, para dejar en claro que su tarea en el mundo del espectáculo no quedaría relegado, la presentación oficial tuvo lugar en el porteño teatro Maipo, gracias a la ayuda de su amigo el empresario teatral Lino Patalano.

La presentación en el porteño recinto ubicado en la calle Esmeralda al 400 de Marcelo Polino Underwear, evento que incluyó un desfile de la flamante colección Acero 2010 contó con la presencia de varios famosos y una amplia cobertura por parte de la prensa, ávida de noticias sobre este nuevo perfil del hombre que desde hace años era parte de la pantalla chica. La colección, que incluye bóxers, slips, remeras y batas, fue diseñada enfocándose en la alta calidad, detallaría.

Polino, quien en ese entonces se encontraba al frente de los ciclos “Quién es quién” y “Ponele la firma” en Radio 10 y América, respectivamente, se involucró personalmente en el proyecto. Viajó a Barcelona, capital europea del underwear, para contactar a diseñadores y talleres de confección de renombre y actualizarse sobre las tendencias en el mercado.

Incluso, el modelo argentino Juan Manuel Álvarez Riveiro, quien en ese momento desarrollaba su trabajo en Europa, regresó al país para inaugurar el desfile el día del evento y fue el rostro de la colección Acero 2010.

Incluso, meses después viajó a Milán para ser parte de la Semana de la Moda Masculina, donde fue invitado a la primera fila de los desfiles de importantes firmas como Dolce & Gabbana, Cavalli y Giorgio Armani. Polino estuvo acompañado por destacadas personalidades del espectáculo y el jet set italiano, como Rachel Weisz y Matthew McConaughey. El periodista argentino también aprovechó su viaje para explorar nuevas tendencias y asistir a desfiles de otras marcas reconocidas como Calvin Klein. Su objetivo era inspirarse para la temporada 2011.

El periodista Marcelo Polino se lanzó como empresario de la moda en 2010

Todo comenzó de maravillas, pero luego empezarían los problemas, tal como detalló en las últimas horas en charla con Sebastián Wainraich en el ciclo La noche perfecta (El Trece). Sobre ello, recordó: “Hacía batas, camisetas y también había calzoncillos. Me fundí”, reveló, para comenzar a detallar los inconvenientes que tuvo que transitar.

“Lo pagué todo yo. ¿Viste que los famosos ponen el nombre y otros la plata? Yo puse toda la plata porque dije ‘en algún momento me voy a cansar de boludear en la tele y quiero tener como una pequeña empresa”, detalló sobre la génesis del proyecto, del que reveló que gastó “no todos, pero parte de los ahorros”.

Sobre el devenir del negocio recordó: “Puse un local en Santa Fe y Callao, un local muy caro, todo de primera línea. Tenía dos empleados, y por ahí yo estaba grabando y me llamaba Mati, mi asistente y me decía ‘faltó la chica de la mañana’ y yo estaba ‘0,1′”, recordando que en ese instante se encontraba como parte del jurado del Bailando, levantando la paleta con el puntaje.

Marcelo Polino trae telas de París para confeccionar sus trajes

Debido a ello, “llegó un momento en que me harté”, aunque lo que vendría después tampoco sería nada fácil. Según explicó: “Me quedó un remanente bastante grande de calzoncillos... había, no sé, 500. Pero lo gracioso es quién me ayudó a venderlos, nadie se lo puede imaginar”, para continuar: “Estaba en la tele haciendo el programa en América y yo puteaba porque tenía los calzoncillos y la guita que gasté, y estaba Luis Beldi, periodista, que me dijo ‘te voy a contactar con alguien que te va a comprar los calzoncillos”.

“Yo gracias a Luis Beldi, que nunca más volví a ver, vendí todo el remanente de los calzoncillos”, cerró la anécdota sobre el momento en que intentó enriquecer su perspectiva y traer lo mejor de la moda internacional a su nueva línea de ropa interior masculina a la Argentina.