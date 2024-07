Cristina Kirchner sorprendió a Pedro Rosemblat al hablarle de su romance con Lali Espósito

Cristina Fernández sorprendió a Pedro Rosemblat al hablarle de su romance con Lali Espósito (Video: Gelatina)

En una entrevista especial que le dio Cristina Kirchner a Pedro Rosemblat y al canal de streaming Gelatina, a propósito de los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, la ex vicepresidenta se refirió a la actualidad del país, el peronismo, los liderazgos políticos y sorprendió al periodista al referirse, nada más y nada menos, que a al mediático romance que él mantiene con Lali Espósito.

Todo comenzó cuando la ex presidenta se refirió a la pareja que formó con Néstor Kirchner. “En el siglo pasado fue Perón y Evita y ahora se nos dio, por lo menos... No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves?”, comentó la expresidenta con picardía. “No, yo no lo veo Cristina”, respondió el conductor, sorprendido y sonriente por el comentario. En ese momento ella no pudo contener la risa.

Cristina Fernández de Kirchner, en el streaming Gelatina, la habló a Pedro Rosemblat sobre Lali Espósito (Foto: Gelatina)

“¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?”, lo siguió pinchando, con humor mientras se escuchaban risas detrás de cámaras y él intentaba zafar de la inesperada pregunta sobre su noviazgo con la cantante. “¿Y Pedro y Lali? Digo...”, terminó lanzando, para terminar dejándolo sin palabras. “¡Te maté! ¡Te maté! ¡Touché!”, celebró Cristina. “Touché, querido. Game over”, acotó, mientras el influencer, entre risas, le decía “no puedo seguir”.

“Ahora como sigo. Me quedé toruleco”, siguió él, intentando volver a la entrevista, mientras que la exsenadora se mostraba encantada por incomodarlo al darle vuelta la nota. “Así hago con todo el mundo. Les largo una y... ¡pum!”, agregó, divertida mientras Pedro aseguraba que iba a editar la nota, que se emitió grabada, y que iba a hacer una “censura periodística”, pero Cristina se quejó con humor ante esa posibilidad.

“¡No, no! No los recibo más si me la censuran y los denuncio. ¡Renuncio censura!”, concluyó, con una carcajada.

El guiño de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con la recordada frase que Cristina Kirchner le dijo al periodista en un acto

“Anotá, Pedro”, fue la recordada frase que Cristina Kirchner pronunció varias veces dirigiéndose a Pedro Rosemblat durante un acto el año pasado en la reedición del libro Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. En ese momento, el periodista la acompañó durante su exposición y se encargó de moderar el encuentro que se organizó en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

El guiño de Lali a Pedro Rosemblat con la popular frase que Cristina Kirchner le dijo al periodista en una conferencia (Foto: Instagram)

El jueves pasado, Lali Espósito recordó aquel momento con una foto en su feed de Instagram. Allí se la pudo ver a la artista con una taza entre sus manos con la inscripción: “Anotá Pedro”. De inmediato, sus seguidores reaccionaron ante el guiño de la cantante e, incluso, su pareja le dejó un tierno mensaje que despertó muchos ‘me gusta’ entre sus fans. “Es infinito lo que te amo”, expresó el periodista demostrando toda la pasión que siente por su novia.

Cabe recordar que durante la recordada conferencia en la que Rosemblat moderó el discurso de Cristina, al momento de presentar unas filminas, la exvicepresidenta de la Nación solicitó la colaboración del periodista. “Vení Pedro, que te voy a dictar”, le indicó. “Uy qué nervios, dios”, afirmó el presentador ante el inesperado pedido. “Anotá Pedrito, anotá por favor. Anotá bien que te está mirando el país, querido”, le dijo la dirigente y luego comenzó a darle una serie de instrucciones.

“Esto puede ser el final de mi carrera”, soltó Rosemblat antes de comenzar a escribir con un fibrón lo que le dictaba Cristina. Así, ella le pidió: “Poné 15 puntos acá. Dale, grande. ¿Podés escribir un poquito mejor? Ahora escribí acá 8.29%. Esto es todo lo que podríamos denominar gasto social. Anotá 0,12% y 0,27%. Ahora vas a tener que sumar. No hace falta el porcentaje. Y ahora anotá 4,75%”. “Muy bien, ahora sumá”, fue la última indicación de la entonces vicepresidenta antes de hacerlo sumar a mano las cifras que escribió sobre el pizarrón.