La fuerte suma en dólares que Aixa, la mamá de Zoe, gastó para que su hija continuara en Gran Hermano

Zoe y Aixa antes de su paso por Gran Hermano

Si bien para muchos participantes de Gran Hermano (Telefe) la llegada de los familiares y amigos a la casa fue algo positivo, para otros trajo una serie de cambios en el juego. En la última gala de eliminación por el voto positivo, el público no solo eligió a un participante para que abandonara el reality, sino también a su ser querido. En esta ocasión Zoe Bogach y su madre, Aixa Abasto, fueron las elegidas por la audiencia para dejar el juego.

Cabe destacar que la madre de la participante no pasó desapercibida ni afuera de la casa ni dentro del juego: fue acusada de querer perjudicar a algunos hermanitos, y también trascendió la interna familiar con Manuel, el novio de su hija. En ese sentido, Aixa se vio en la necesidad de expresar públicamente el apoyo que ella hacía por Zoe y reveló concretamente cuánta plata ponía en votos.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde hizo un extenso comunicado y reveló la cifra total que invirtió para que su hija continuara todos los domingos en la casa más famosa. ”Nada como el calorcito de hogar y mamá“, publicó en primer lugar, subiendo una selfie de ambas en el sillón.

Aixa y Zoe tras salir de Gran Hermano (Foto: Instagram)

Acto seguido, dejó dos historias más con sus declaraciones. “Ya con mi Instagram de vuelta quiero decirles GRACIAS a todos quienes de una u otra forma nos acompañaron a mi hija y a mí estos meses. Sepan que ella está feliz y eso es todo lo que importa. Gracias por el esfuerzo en cada detalle. Gracias por los votos. Gracias por estar”, escribió Aixa con mensajes para el fandom de Zoe y sumó: “Confiar! Dedicarse! Brindar! Apoyar! Y un sinfín de palabras más”, sostuvo definiendo a los seguidores de su hija.

El descargo de la mamá de Zoe tras la eliminación de su hija de Gran Hermano (Foto: Instagram)

Por último, pese a que el objetivo no se concretó para la continuidad de Zoe en el reality, Aixa reveló cuánto invirtió en estos cinco meses desde que inició el ciclo. ”Nunca di detalles del dinero votado en las placas de mi hija. Esta vez lo voy a hacer: ¡fueron casi 8 mil dólares! Solo de mi dinero y algunas colaboraciones”, enfatizó la madre de la influencer y cerró: “Más lo que ustedes hayan aportado. Por ende, la conclusión indudable es que hubo unificación de fandoms para apoyar a otras personas y superar los votos nuestros. Felicidades”.

Ante esta seguidilla de historias, Teleshow se comunicó con Aixa para conocer cómo fueron las primeras horas junto a su hija tras la salida de ambas del reality. “Hermosas”, contestó ella sin mucho más por agregar.

El descargo de la mamá de Zoe tras la eliminación de su hija de Gran Hermano (Foto: Instagram)

Además, este medio le consultó a la madre de Zoe si iban a seguir viviendo juntas, ya que la influencer manifestó su deseo de irse a un lugar sola. “Obvio, por favor. Dejen de creer las tonterías que dicen y de eso armar escándalos”, agregó. Tampoco quiso hablar de su conflicto con Manuel (el novio de Zoe).

La madre de Zoe versus el novio

Zoe junto a su novio Manuel apenas salió de la casa

La génesis del conflicto tuvo lugar apenas unos meses después del comienzo de la nueva temporada del reality de convivencia, cuando Manuel expuso, a partir de una serie de pruebas y testigos, que su suegra había iniciado una campaña de difamación en su contra y prometió elevar el caso a la Justicia. Así, cansado de supuestas denuncias sin fundamentos, emitió un comunicado en las redes sociales expresando los detalles que le molestan y refutando las acusaciones de la mujer.

“Buenas, a lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad, con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, comenzó el texto de Manuel.

La denuncia contra la madre de Zoe de GH

“Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto, procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia, desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la carta documento a mis redes”, destacó.

“También aclaro que lo más probable es que ahora esta señora invente mil cosas más sobre mí para poder intentar ensuciarme, pero confío en que su nivel de credibilidad luego de haber inventado que le pegué a mi hermanito ya está por los suelos. Por último, a modo de respuesta a los audios que se filtraron, mi intención no es irme a vivir con Zoe, ya que ninguno de los dos trabaja, ni somos capaces de mantenernos solos, y tampoco me gustaría separar a una madre de su hija. A mi parecer y tal y como me ha enseñado mi familia, las madres son lo más importante que hay. Saludos”, cerró el joven.