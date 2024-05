Gran Hermano: Zoe fue eliminada de la casa y estallaron los memes

Así fue la eliminación de Zoe junto a su mamá del reality (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La llegada de los familiares y amigos a la casa de Gran Hermano (Telefe) trajo una serie de cambios en el juego. En la última gala de eliminación por el voto positivo, el público no solo eligió a un participante para que abandonara el reality, sino también a su ser querido. En esta ocasión fue el turno de Zoe y su madre, Aixa, una de las duplas menos votadas por los fanáticos, quienes plasmaron sus sensaciones en las redes sociales con los infaltables memes.

“Adiós a la última superpoderosa”, escribió uno de los tantos usuarios luego de la eliminación de la joven de 21 años, en alusión al grupo que supo conformar con Rosina y Lucía, otras de las exjugadoras. Tal como ocurre en cada acontecimiento importante del ciclo, la plataforma social X (ex Twitter) reunió un sinfín de reacciones por parte de los seguidores del ciclo.

”Zoe se puso más feliz por irse de la casa que en cinco meses estando ahí”; “Zoe era una planta, pero ¿Zoe eliminada?”; “¿Cómo que se fue Zoe? ¿Se fue una planta y los furiosos ni plata pusimos?”; “Estoy feliz y enojado”; “Lo mufa que es Catalina, que dijo que bancaba a Zoe y que la quería en la final. La terminaron rajando”; “Zoe era una planta, pero era LA PLANTA” y “No, se fue mi planta favorita. Mi Zoe chiquita”, pudo leerse.

Otros se empeñaron en culpar a su madre de la participante por su pronta eliminación, ya que desde que ingresó a la casa, la mujer se dedicó a realizar comentarios polémicos. Además de criticar a su hija, Aixa también apuntó contra Facundo Chen, el mejor amigo de Martín Ku, y señaló que el tiktoker se iba “a comer” al perro del jugador, en alusión a un conocido dicho racista, el cual habría “hundido” a Zoe, según los fanáticos.

Los fanáticos dieron por derrotado al grupo de las Superpoderosas, el grupo que Zoe conformaba con Rosina y Lucía (X)

Finalmente, este domingo, el público decidió darle la oportunidad de continuar en la competencia a Florencia y a su amiga, Sol, pese a que Zoe era una de las pocas que seguían en aislamiento desde el inicio del programa. A casi seis meses de sumarse a la casa más famosa del país, la joven de Recoleta abandonó el ciclo con el 37.3% de los votos positivos. A diferencia de los anteriores eliminados, ella lo hizo con una amplia sonrisa que dejó saber a más de uno su felicidad de volver a su vida normal.

“¡Gracias a todos por recibirme!”, expresó la progenitora de la flamante eliminada, quien logró completar su semana dentro del reality. Por su parte, la muchacha no paró hasta despedirse de cada uno de sus compañeros y compartirles todo el cariño que sentía hacia ellos.

Cabe mencionar que Zoe fue una de las que menos se empeñó en realizar campaña para continuar en el reality. Esto fue destacado por su madre, quien le señaló en la previa que “no hacía nada”. “No, pero no digas que no quiero ayudarte a hacer campaña”, se excusó su hija, quien parecía estar harta de los reproches que le hacía su madre desde su llegada a la casa. Lejos de hacerle caso, la participante intentó alejarse lo más posible de ella, por lo que en sus últimas horas se la vio en otros sectores de la casa.

Los mejores memes que dejó la salida de Zoe:

La salida de la joven de Recoleta tomó a más de uno por sorpresa (X)

A diferencia de lo que todos esperaban, Zoe se convirtió en una de las menos votadas en la placa positiva (X)

Al ser conocida como una de las que menos contenido daba al reality, varios usuarios festejaron su eliminación (X)

La tristeza duró poco, ya que varios fanáticos esperaban con ansias su salida de la casa (X)

La angustia pudo notarse entre algunos de los usuarios que seguían apoyando a Zoe (X)

Entre los motivos de su eliminación, varios usuarios apuntaron contra la madre de la jugadora, Aixa (X)

A diferencia de otros eliminados, la muchacha se mostró muy feliz de dejar la competencia (X)