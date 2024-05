Soccer Football - Dani Alves Release From Prison - Brians 2 Prison, Barcelona, Spain - March 25, 2024 Brazilian soccer player Dani Alves leaves the Brians 2 prison on bail while he appeals his rape conviction REUTERS/Nacho Doce

El exfutbolista brasileño Dani Alves ha emprendido un nuevo rumbo profesional la excarcelación de prisión provisional en abril de 2024. Alves, quien estuvo encarcelado durante más de un año en Barcelona por una condena de agresión sexual, ha establecido nuevos proyectos.

El 25 de marzo de este año, la defensa del brasileño depositó a primera hora de la mañana el millón de euros que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona como condición para quedar en libertad provisional a la espera de que su sentencia por agresión sexual sea firme, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).

Tras la puesta en libertad de Alves, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estudiará los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la denunciante, han solicitado un aumento de la condena al entender que el pago de 150.000 euros no puede considerarse como una reparación del daño a la víctima y, por tanto, no debe convertirse en un atenuante que rebaje la pena.

Por su parte, la defensa de Alves pidió que se le absuelva del delito de agresión sexual o, en su defecto, que se aprecie la reparación del daño como una atenuante “muy cualificada”, lo que rebajaría aún más la condena al exfutbolista del FC Barcelona.

Tras atravesar este proceso, el exjugador de la selección brasileña y el Barcelona ha puesto en marcha su nueva vida, que lo tiene metido en distintos negocios y proyectos profesionales.

Alves pagó un millón de euros de fianza para salir en libertad provisional en marzo de 2024. REUTERS/Nacho Doce

Cuál es el nuevo negocio de Dani Alves tras salir de la cárcel

La empresa, denominada OQP Sport & Management, fue registrada en el Registro Mercantil de España en abril pasado con un capital inicial de aproximadamente 32.600 dólares (unos 30,000 euros). Su sede está en Barcelona y Dani Alves es el administrador y socio único de la compañía. Según informó ON Economía, esta entidad se dedicará principalmente a la gestión de derechos de imagen y al asesoramiento y representación de deportistas.

Desde su salida de la prisión de Brians, ha tenido que entregar sus dos pasaportes y se presenta cada viernes en la Audiencia de Barcelona para cumplir con los requisitos de su libertad condicional.

Esta no es la primera vez que Dani Alves incursiona en el ámbito empresarial. Anteriormente, participó en la agencia de representación Flashforward, junto a su exesposa Dinorah Santana, madre de sus dos hijos. Además, fue socio en Cedro Esport, otra compañía dedicada a la gestión de derechos de imagen. Según varios medios, esta última es la única empresa de sus anteriores proyectos que sigue operativa.

Dani Alves también ha invertido en negocios inmobiliarios y el sector de la moda y la restauración. (EUROPA PRESS)

Adicionalmente, Dani Alves ha invertido en diversos negocios, incluyendo el sector inmobiliario con la empresa Bahia Ilheus, además de proyectos en el ámbito de la restauración y la moda. Estas inversiones han sido posibles gracias a la asesoría de especialistas y a la correcta administración de las importantes cantidades de dinero que obtuvo durante su exitosa carrera deportiva.

OQP Sport & Management promete ser un nuevo capítulo en la vida laboral de Dani Alves, alejándolo de su tiempo en prisión y reorientándolo hacia un entorno que conoce bien: el deporte y la representación de imagen. Este tipo de empresas ha ganado popularidad en los últimos años, ya que muchos exfutbolistas optan por este camino profesional tras su retiro de los campos de juego.

La decisión de crear esta nueva agencia se alinea con el deseo del exjugador de seguir vinculado al fútbol a pesar de los problemas judiciales que ha enfrentado durante el último tiempo.