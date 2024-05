La policía de Nicaragua decomisó celulares y computadoras a Humberto Ortega y lo citó a declarar después de su entrevista con Infobae

General en retiro Humberto Ortega, fue jefe del Ejército de Nicaragua y es hermano del dictador Daniel Ortega.

(Desde Managua) El general en retiro Humberto Ortega ha sido citado este lunes a entrevista en las oficinas centrales de la Policía nicaragüense, en Plaza El Sol, Managua, a raíz de una entrevista exclusiva que el hermano del dictador nicaragüense Daniel Ortega diera a Infobae, informó el nicaragüense diario La Prensa.

La Policía de la dictadura visitó la noche de este domingo la residencia de Humberto Ortega, en carretera a Masaya, y lo despojó de teléfonos celulares y computadores, según logró comunicar él mismo al diario a través de terceros cercanos.

La vivienda de Humberto Ortega se mantiene rodeada por efectivos policiales.

La Prensa destaca que la acción policial se produjo pocas horas después que se conociera una entrevista de Ortega en Infobae, donde señala que tras la muerte de Daniel Ortega no hay posibilidad que su grupo cercano se sostenga en el poder.

“Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo. Con la ausencia de Daniel sería muy frágil sostener todo lo que hasta ahora ha logrado sostener con gran esfuerzo y con enormes complejidades”, dijo Ortega en la entrevista a Infobae.

“Ante una ausencia repentina de Daniel Ortega, habría primero un enorme desconcierto e imposibilidad, para mí, de que la parte civil del gobierno y el partido pueda asumir un poder sólido”, añadió.

Para Ortega “lo único que puede resolver ese vacío, y que no haya una anarquía y un caos en el país es el Ejército. En primer lugar, el Ejército. Coordinado con la Policía Nacional. Y buscar una salida en el corto plazo, quizás un año o menos, para convocar a un proceso electoral, ya sea el programado para el 2026.”

Humberto Ortega también denunció en la entrevista que ha conocido de intenciones de asesinarlo por parte de miembros del grupo del poder por las posiciones críticas al régimen que ha mantenido, aunque dijo no creer que esas acciones se realicen por órdenes de su hermano.

“Me he expuesto ante gente radical que quisiera matarme. Yo jamás les he mostrado miedo, y jamás he dicho me voy de Nicaragua. Jamás he dicho que me voy a exiliar. Y si me quieren hacer eso, no lo voy a tolerar y voy a preferir morir defendiendo esos principios que darles el chance de que me humillen”, expresó en la entrevista a Infobae.

Según la información reportada por el diario nicaragüense, un equipo policial encabezado por el comisionado Vladimir Cerna se presentó en la residencia de Humberto Ortega a eso de las nueve de la noche del domingo, le decomisó las computadoras y teléfonos que maneja y le informó que, aunque no estaba detenido, ni en casa por cárcel, debe comunicar a la Policía cualquier movimiento que vaya a realizar.

El exjefe del Ejército y hermano del dictador fue citado para las primeras horas de este lunes a las oficinas de la Policía en Plaza El Sol, Managua, para entrevista con el comisionado Horacio Rocha, ministro asesor en Asuntos de Seguridad del presidente desde diciembre de 2022.