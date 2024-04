Sabrina Rojas cumplió su sueño de conocer a un emblemático galán de telenovelas: “Lo besé”

Sabrina Rojas habló del galán de telenovelas que le cumplió el sueño de su adolescencia (Video: Pasó en América - América TV)

Amante de las telenovelas, Sabrina Rojas reconoció que uno de sus más grandes sueños era encontrarse con alguno de los galanes de la pantalla. Para su sorpresa, la rubia logró cumplir ese deseo con uno de los platónicos de la adolescencia. “En mi adultez pude hacer una de esas escenas que yo tanto veía”, señaló mientras rememoraba el momento este miércoles por la noche.

En la semana de estreno del nuevo ciclo que comparte con Augusto Tartufoli, Pasó en América (América TV), la modelo reconoció que era una fanática de las tiras de ficción. En especial de las de Andrea del Boca, donde compartía cámara con Gustavo Bermúdez. “Era mi galán cuando yo era chiquita”, reconoció la expareja de Luciano Castro mientras sonaba el tema musical de la novela Celeste siempre celeste.

Nunca se imaginó que llegaría el día en que trabajara a su lado. Sin embargo, la rubia consiguió la oportunidad de formar parte de la tira de Telefe, Somos familia (2014), la cual tenía de protagonista al intérprete que tanto anhelaba conocer y a Ana María Orozco. La tira de ficción que hizo Enrique Estévanez junto a Rojas y Bermúdez en el rol de pareja, por lo que ella no desaprovechó la oportunidad.

“Yo hacía de su pareja y lo besé, ¿entendés? Ese es el galán que yo veía en mi adolescencia, y en mi adultez pude hacer una de esas escenas que yo tanto veía”, señaló la intérprete en medio de la emisión del programa que conduce. Su anécdota le sacó una gran sonrisa al recordar ese momento, pese a que hizo hincapié en que no está buscando volver a enamorarse tras su última relación.

La actriz compartió cámara con Gustavo Bermúdez en la tira Somos familia, de Telefe

Cabe destacar que hace unos meses rompió con el Tucu López, lo cual le hizo ponerse un foco en su familia y vida laboral. En un intento de darle un cierre a ese capítulo, la mujer dejó de seguirlo en las redes sociales y explicó que ya no le interesaba ver sus publicaciones, como tampoco “mantener contacto con él”, según sus declaraciones en Intrusos (América TV).

“No estoy para ponerme de novia para nada, pero si estoy abierta a conocer”, se sinceró respecto a su vida sentimental. Además, enfatizó que solo busca hombres mayores de 40 años. “Basta de chabones de 45 que siguen a nenitas de 20 en bolas. Pavotes no, hombres”, explicó en su entrevista en la pantalla chica. Su soltería coincide con el padre de sus hijos, quien también decidió cortar el vínculo con su novia, Flor Vigna.

Laintérprete reveló el nombre del actor que fue su platónico durante su juventud (Pasó en América - América TV)

“Son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar es mejor no estar juntos”, señaló la colorada en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece) a poco tiempo de su separación. Esto encendió las alarmas y las versiones que señalaban a Rojas como la tercera en discordia no tardaron en aparecer. “Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande de que eso sucedía. Hubo muchos actos feos y al final terminó un poco influenciando”, sumó la compositora de Picaflor.

Esto no le gustó para nada a la flamante conductora de América TV, pero intentó mantener la calma. Lejos de estallar contra la intérprete de música pop, decidió dedicarle un breve posteo en las redes sociales luego de sus declaraciones. “Respiro profundo”, escribió en una imagen en negro que dejó en claro cuán mal le cayó que la acusara de ser la culpable de la separación entre Castro y ella.

Pero finalmente cambió de parecer y explicó las sensaciones que le causaron los comentarios respecto a la situación amorosa. “Creo que hay cosas que no comprende. No sé si de la vida adulta, pero de la vida familiar”, sentenció.