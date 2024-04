Esteban Lamothe cruzó a Guillermo Francella por sus dichos sobre Javier Milei: “Tendría que tener un poquito de sensibilidad”

Esteban Lamothe apunto contra las declaraciones de Guillermo Francella: "Deberia tener un poquito mas de sensibilidad" (Video: LAM, América)

Esteban Lamothe criticó a Guillermo Francella luego de que el humorista expusiera su postura sobre las medidas económicas que está tomando el presidente argentino Javier Milei. Semanas atrás y en diálogo con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky, en su pase diario de Radio Mitre Francella había sido consultado por la situación del país y dijo: “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y cuándo empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”.

En referencia a las decisiones que está tomando Milei, el actor consideró que “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, la Ley Ómnibus, el DNU, se sabía que iba a haber contraste. A cien días, me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

“Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, cerró Francella. Así las cosas, este martes un notero de LAM (América) entrevistó en la calle a Esteban Lamothe para consultarle sobre los dichos de su colega. “A Francella lo respeto como actor, sé que es un gran actor, una eminencia... Francella es la argentinidad, es popular. La gente lo ama. O sea que no sólo debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria sino que además, tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, comenzó diciendo el exmarido de Julieta Zylberberg.

“Yo creo que es muy fácil desde tu departamento... No sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento, y desde ahí, es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar”, arremetió Lamothe.

“Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata. ¡Yo lo veo eso! Hay gente que no le echa nafta al auto. Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar el supermercado...”, dijo, aunque por otro lado analizó: “Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagando en eso”.

“Está bien, es una idea política y él puede opinar. Pero me parece que tendría que tener un poquito más de sensibilidad. Sobre todo con los colegas. Después, lo que él piense políticamente... Si quiere votar a Milei, a Macri o a Cristina, es un problema de Guillermo y yo le tengo todo el respeto”, agregó a continuación.

“Tampoco es tan grave lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo en nada con Guillermo Francella, pero también es un tema que ya está. Yo no tengo el ánimo de enfrentarme a él. Hay micrófonos y él es libre de hablar”, admitió el actor.

“Este gobierno está fomentando la crueldad y la violencia. Entonces, yo no me voy a poner a decir ‘Eh, Francella, hijo de puta’, porque ése no es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo. En todo caso, hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto. Lo que no hay que hacer es andar tirando puñaladas al pedo”, analizó.

“Este gobierno y esta sociedad instalan una mentira detrás de otra. Yo, por ejemplo, no pedí nunca un subsidio. Jamás. A mí nunca el Estado me dio un subsidio. Yo voy a cumplir 47 años y nunca viví del Estado”, cerró el actor.