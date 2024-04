La madre de Nicole Neumann sorprendió contando cómo se lleva con la familia de Fabián Cubero

Claudia, la madre de Nicole Neumann, habló del buen vínculo que tiene con la familia de Fabián Cubero (Video: El run run del espectáculo, Crónica)

El conflictivo vínculo de Nicole Neumann con su madre, Claudia Neumann, volvió a removerse cuando la modelo en una entrevista volvió a señalar a su mamá como responsable de que no tenga ahorros de sus inicios como modelo cuando comenzó con tan solo 12 años. La mujer salió con todo, la llamó “desagradecida” y ahora volvió a la carga al contar que tiene un buen vínculo con Fabián Cubero y su familia.

“Se dijeron muchas cosas y no sé por qué el tema siempre vuelve. Es como hartante. Yo odio hablar, no hablo nunca, pero tanta gente me dijo que me defienda. Tampoco te pueden ensuciar toda la vida. No me gusta porque hay nietas en el medio. No sé por qué dice eso”, aseguró Claudia en comunicación con El run run del espectáculo.

“Me preguntaron si el vínculo tiene solución y yo marqué que tiene 43 años. Ahora vuelve a decir esto y lo que no se resolvió hasta ahora… ¿Qué solución puede tener? Es muy complicado. Hemos pasado por terapias y por un montón de cosas, pero si no le puede resolver”, aseveró, sobre la posibilidad de que tenga con su hija un acercamiento.

Nicole Neumann junto a su madre, Claudia, antes de que la modelo reflote su conflicto

“La carrera que tiene sucedió, no fue pensada por mí. Si la tuve que acompañar porque sino cómo iba a hacer. Es lo que dije hace muchos años con Mariano Grondona. Esa nota la cortan siempre. Yo digo ‘Nicole es una inversión a futuro’ y la cortan. ‘Es una inversión a futuro para ella’, de hecho la que tiene la carrera es ella y no yo”, puntualizó,

“Es fuerte lo que dijo. Yo sé en lo que se gastó la plata. Aparte a los 18 ella ya tenía casa y auto. Son cosas que tampoco cuenta, pero me parece que después de tantos años seguir con esto es… Basta. A los 18 años comenzó a manejarla el novio. Yo en ese momento ya tenía una agencia de modelos. No era la única que trabajaba conmigo”, sostuvo, sobre cuál era su posición económica en ese momento y por qué nunca sintió que vivía de su hija.

También expresó su molestia porque, según sus palabras, Nicole nunca la enfrentó con las dudas que tiene sobre las cuentas de aquellos años. “Nunca me lo preguntó a mí. Parece que le gusta más contarlo en la tele. Son temas que ella nunca quiso hablar conmigo”, lanzó, indignada. “Ella tenía caballos en el Hípico. ¡Hay que mantenerlos ahí! Yo le expliqué que si quería tenerlo lo tenía que mantener ella porque yo no tenía para hacerlo”, lanzó.

El posteo que Claudia Neumann le dedicó a Fabián Cubero en su cumpleaños en 2022 (Foto: Instagram)

“No puedo entender por qué sigue con ese tema. Va a ser madre, debería estar feliz. ¿Para qué atacarme a mí? Debería no estar hablando de esto”, manifestó, mientras puntualizaba que con Geraldine Neumann, su otra hija, “tuvimos una relación diferente”.

Sin embargo, la madre de Nicole sorprendió al contar cómo se lleva con la familia del exmarido de su hija, padre de sus tres nietas. “¿Tenés relación con Fabián Cubero y con su actual pareja, Micaela Viciconte?”, preguntó Lio Pecoraro. “No hablo todos los meses con él, pero por ahí con la madre de él sí porque es gente que estuvo 10 años en mi vida. Hay una relación de buena onda”, reveló.

También Claudia se defendió por sus palabras en Socios del espectáculo cuando dijo que ‘yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene y es una desagradecida”. “No sé si dije ‘esa chica’ porque no es mi forma de hablar. A lo mejor me salió así en la bronca. Que siga diciendo esas cosas no es muy simpático, como ella se dirige hacia mí”, expresó, en el ciclo de Crónica.

“Claramente no me quiere mucho porque sino no estaría diciendo estas cosa. En un punto no entiendo qué obsesión tiene con seguir nombrándome. Yo cuando no quiero a nadie, no lo nombro más y ya está”, concluyó.