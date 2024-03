El consejo amoroso de Juana Viale a Flor Vigna sobre su separación de Luciano Castro: “Basta, hay que poner fin”

El consejo de Juana Viale a Flor Vigna: "Basta, hay que poner fin"

Apenas comenzó su programa Almorzando con Juana, este domingo de Pascuas, Juana Viale reveló una noticia que ya venía circulando durante esta semana. “Este será uno de mis últimos programas al aire. Van a tener a la gran Mirtha Legrand que va a estar reemplazándome los próximos domingos”, comenzó diciendo la nieta de la diva más importante de la televisión argentina. “Me tomo el buque”, dijo después entre risas, sin dar más detalles acerca de su ausencia del ciclo de El Trece.

Luego, fue el momento de presentar a sus invitados. Así, fueron pasando uno a uno, los integrantes de esta mesaza del mediodía. Donato de Santis fue uno de los primeros en entrar al estudio, seguido por la actriz Gimena Accardi, el periodista Sergio Lapegüe y la cantante Flor Vigna. Cuando se acercó Vigna a saludar a la conductora, enseguida hablaron de su nuevo tema y afirmaron que lo iba a cantar al final del programa junto a su mejor amigo. “Ya lloré recién, un rato antes, en la prueba de sonido”, dijo Flor abriendo su corazón. En ese momento, Juana le dijo: “Basta”, y la artista se justificó: “Pero es para no llorar en el durante”.

Acto seguido, la conductora insistió: “No, pero basta”, mientras Flor explicó: “Es llorar de emoción, lindo, hay que llorar, vale llorar por emoción”. Pero Juana retomó el consejo que le estaba dando, y ya con gesto de cansancio expresó: “No, pero hay que poner un fin”. Entre risas, la artista aceptó finalmente la sugerencia: “Sí, obvio”.

Sin embargo, cuando se sentaron a la mesa, volvió a surgir el tema de su nueva canción y la cantante se emocionó en vivo. Sin filtro y con la voz quebrada, reiteró que ella solo tiene buenas palabras para hablar de su expareja, en referencia al actor Luciano Castro. “Y eso es peor a veces”, dijo con lágrimas en los ojos, mostrando la sensibilidad que la atraviesa en esta etapa de su vida. Enseguida, el resto de los comensales y la propia Juana asintieron que está bien emocionarse y llorar por lo que a uno le ocurre. Gimena Accardi cruzó toda la mesa para extenderle la mano y darle una fuerte señal de apoyo.

“Eso de decir ‘yo puedo’ y ‘yo voy’, y si no podes está bien. Lo que te pasa a vos es que fusionaste tus sentimientos con tu vida profesional”, resaltó la conductora. “Me pasaba mucho que yo no quería hablar y prendía la tele y aparecía en todos lados. Entonces, cuando armé mi productora dije ‘voy a contarlo desde mi arte’, con mi propia voz, voy a decir yo lo que me pasa. Elvis Presley decía eso y no me estoy comparando con Elvis”, aseguró.

Más adelante, casi al cierre del programa, Flor cantó la nueva canción, “Puedo solita”, con su amigo que tocaba la guitarra y hacía los coros del tema. “Esta canción se trata de ponerse fuerte”, exclamó en el medio del tema que fue acompañado por las palmas del resto de los invitados.

Cabe recordar que los últimos días no fueron nada fáciles para la artista. Además de superar el duelo por la separación del actor, enfrentó un fuerte cruce con la exmujer de Castro, Sabrina Rojas. “No sé qué pasó, preguntale a ella que está promocionando... No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió que justo ahora tenga ganas de decir algo”, disparó la actriz. Después, Flor contó a través de sus redes sociales que había mantenido una charla productiva con Sabrina. “Estuvimos hablando mucho con Sabri, hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba, de saber ver que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra”, escribió en sus historias de Instagram.

Finalmente, terminó de explayarse: “Le pusimos lo mejor de nosotras, nos escuchamos, decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos: entendiéndonos y aprendiendo de la situación”. Además, se refirió a los inicios de la sorpresiva contienda mediática. “Muchas veces uno habla desde el dolor y lo rotos que estamos. Por eso, además de hablar en privado con Sabri, quisimos compartirles esta parte del proceso donde, con mucho amor, nos entendimos”.